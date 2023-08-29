29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP'de 'Akşener' yasağı! İYİ Parti liderinin açıklamalarına yanıt verilmemesi istendi

CHP'de 'Akşener' yasağı! İYİ Parti liderinin açıklamalarına yanıt verilmemesi istendi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
ABONE OL
CHP’de ’Akşener’ yasağı! İYİ Parti liderinin açıklamalarına yanıt verilmemesi istendi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde Akşener hakkında konuşma yasağı getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

26 Ağustos'ta partisinin Afyonkarahisar'daki toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koltuk ve nefis üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken yüreksizler çıkışıyla da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşı adeta yerden yere vurdu.

Meral Akşener'in CHP'yi ve başkanları hedef alan sözleri ittifak ortağında büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e cevap vermeyeceğini söyleyerek vekillere ve kurmaylara da talimat gönderdi ve polemik istemediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu hangi hesabı yapıyor? Ankara'da İYİ Parti ve CHP arasında neler yaşanıyor? Meral Akşener'in sözleri nasıl yankılandı? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardıkları:

"Muhalefette sancılı süreç devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik üstü kapalı eleştiriler yapmıştı.

Meral Akşener 2023 seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım ve ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. 2023'teki yenilgiye engel olamadık." ifadelerine yer vermişti. Bu sözlerin ardından gözler CHP'ye çevrilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu kendine yönelik olarak yapılan eleştirilere cevap vermekten kaçındı. Kılıçdaroğlu, "Ben bunları yanıtlarsam Akşener'e saygısızlık olur, nezaketsizlik yapmış olurum." demişti ancak Akşener'in açıklamaları CHP'de büyük rahatsızlık yarattı. Parti içerisinden kabul edilemeyeceğine dair çıkışlar geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine ve kurmaylarına asla ve kesinlikle bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmamasını istedi. Kılıçdaroğlu yeni polemiklere ve tartışmalara kapı aralayacak ifadeler ve cümleler kullanılmamasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarına özellikle dikkat edilmesini istedi."

MERAL AKŞENER NE SÖYLEDİ?

Kocatepe'de Atatürk ve Alparslan portresinin yer aldığı kürsüde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerinin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettiklerini söyledi. Akşener, konuşmasında, "Önce ben diyenlerle de uğraştık. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki koltuğundan başka şeyi olmayanlarla uğraştık. Yankı odalarında ihanetle suçlandık" demişti.

"YÜZDE 60'CILAR SUSMADI"

Meral Akşener, "Tek kelime söylemediğim, tek kelime konuşmadığım halde her akşam televizyonlara çıkıp 'Meral Akşener bunu dedi', 'İYİ Parti şöyle yapacak' diyerek yalan konuşanları gördük. Şimdiye kadar en çok susması gerekenler ilk önce konuştular. Hatalarıyla yüzleşmesi gerekenler bu fırsatı kendi kabahatlerini gizlemek için kullandılar. Biz hakikate yol verdik ama onlar yeniden yalanlar üretmeye devam ettiler. Ben sustum ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama verileri yırtıp atanlar susmadı. Televizyonlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan, yüzsüz yüzsüz seçimin faturasını bize yüklemeye kalkıştılar." demişti.

"YÜREKSİZLER" ÇIKIŞI

Seçimleri kazanmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Akşener, "Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Türk milletinden özür diliyorum." diye konuşmuştu.

CHP’de Akşener yasağı! Vekillere talimat CHP'DE AKŞENER YASAĞI! VEKİLLERE TALİMAT
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski başdanışman Aytun Çıray Akşener’i yalanladı ESKİ BAŞDANIŞMAN AYTUN ÇIRAY AKŞENER'İ YALANLADI
CHP yandaşı Yarkadaş’tan Akşener’e sert tepki CHP YANDAŞI YARKADAŞ'TAN AKŞENER'E SERT TEPKİ
Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? AKŞENER'İN ÇIKIŞI DOMİNO ETKİSİ YAPAR MI?
Suçlamayı bırak öz eleştiri yap "SUÇLAMAYI BIRAK ÖZ ELEŞTİRİ YAP"
Devlet Bahçeli’den Akşener’e 31 Mart yanıtı: DEVLET BAHÇELİ'DEN AKŞENER'E 31 MART YANITI:
Meral Akşener tükürdüğünü yaladı! MERAL AKŞENER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI!
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e sert tepki! KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E SERT TEPKİ!
Özlale CHP’yi bombaladı! Yerel seçim resti ÖZLALE CHP'Yİ BOMBALADI! YEREL SEÇİM RESTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA