CHP’de ’Akşener’ yasağı! İYİ Parti liderinin açıklamalarına yanıt verilmemesi istendi

"YÜREKSİZLER" ÇIKIŞI

Seçimleri kazanmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Akşener, "Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Türk milletinden özür diliyorum." diye konuşmuştu.