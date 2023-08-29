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CHP'de 'Akşener' yasağı! İYİ Parti liderinin açıklamalarına yanıt verilmemesi istendi

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 14:13
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde Akşener hakkında konuşma yasağı getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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