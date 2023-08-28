CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan Meral Akşener’e eleştiri: CHP’yi suçlamaktansa öz eleştiri yapmalı

"SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRELİM"

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurdu. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi.

BİR GÜNDE ÇARK ETTİ

Bu mesajla CHP ile ittifakı sonlandıracağı ima eden Akşener açıklamasından bir gün sonra ise "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" diyerek yeni ittifaka göz kırptı.