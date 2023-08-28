CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Meral Akşener'e eleştiri: CHP'yi suçlamaktansa öz eleştiri yapmalı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenik düştüğünü ifade ederken yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Meral Akşener'e CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Saymaz, Akşener'in çok duygusal kararlar aldığını ifade ederken "CHP'yi suçlamaktansa, Kılıçdaroğlu'nu suçlamaktansa özeleştiri yapması gerekir." dedi. Saymaz diğer yandan İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ve Yavaş'ın aday gösterilmesi durumunda İYİ Parti'nin bu isimlere destek vereceklerini belirtti. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından Afyon'da yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alırken yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi.
"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"
Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.
"SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRELİM"
Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurdu. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi.
BİR GÜNDE ÇARK ETTİ
Bu mesajla CHP ile ittifakı sonlandıracağı ima eden Akşener açıklamasından bir gün sonra ise "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" diyerek yeni ittifaka göz kırptı.
Akşener'in bu sözleri Millet İttifakı'nın yaşadığı çöküşe öldürücü bir darbe olurken CHP yandaşı İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında Meral Akşener'i eleştirdi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLURSA İYİ PARTİ DESTEK VERİR
İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan fiilen ayrılmış oldu. Bugün bir Cumhur İttifakı var ama artık Millet İttifakı yok. Akşener yerelde iş birliği yapabileceklerini söyledi. İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ve Yavaş aday olursa İYİ Parti bu isimleri destekler ama bu isimler yerine başkaları tercih edilirse o zaman İYİ Parti destek vermez.
AKŞENER ÇOK DUYGUSAL KARARLAR ALDI
İYİ Parti CHP'den mümkün olduğunca kopma hedefi taşıyor. Akşener seçimin kaybedilmesinden tamamen Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutuyor. Akşener siyasette alınmaması gereken çok duygusal kararlar aldı.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GERİ DÖNDÜ
Hiç gündemde yokken "Ben başbakan olacağım" dedi ve kendi adımlarının önüne geçti. Masadan öyle bir kalktı ki üslüp çok hatalıydı. O süreci anlatamadı ve hiçbir şey olmamış gibi geri döndü.
İNANMADIĞI ŞEYLER SÖYLEDİ
İmamoğlu ve Yavaş'a "yüreksiz" diyerek onlara haksızlık etti. Kılıçdaroğlu'na kapalı toplantıda bile "Aday mısınız?" diyemedi Akşener. Masaya döndükten sonra da inanmadan "Kılıçdaroğlu kazanacak aday" dedi.
CHP'Yİ SUÇLAYACAĞINA ÖZ ELEŞTİRİ YAP
İYİ Parti öyle hatalar yaptı ki seçime girse barajı geçemez hale geldi. Yaptığı konuşmada özeleştiri yapmadı. CHP'yi suçlamaktansa, Kılıçdaroğlu'nu suçlamaktansa özeleştiri yapması gerekir.
İYİ PARTİLİ İSİMLER SEVİNÇTEN ZIPLADI
İYİ Partili isimler ittifaktan ayrılık kararını açıkladığında sevinçten zıpladılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray'a ele avuca sığmaz orta saha geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! Veratti, Partey derken...
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...
- Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı
- Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak? MEB son dakika açıklamalar...
- Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...
- 1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?
- Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...
- Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?
- KYK borcu olan öğrenciler için son fırsat! Süre 31’ine kadar uzatıldı! İnteraktif Vergi Dairesi ödeme ve başvuru ekranı
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 28 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine gündem konuları...