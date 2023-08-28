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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Meral Akşener'e eleştiri: CHP'yi suçlamaktansa öz eleştiri yapmalı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan Meral Akşener’e eleştiri: CHP’yi suçlamaktansa öz eleştiri yapmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenik düştüğünü ifade ederken yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Meral Akşener'e CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Saymaz, Akşener'in çok duygusal kararlar aldığını ifade ederken "CHP'yi suçlamaktansa, Kılıçdaroğlu'nu suçlamaktansa özeleştiri yapması gerekir." dedi. Saymaz diğer yandan İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ve Yavaş'ın aday gösterilmesi durumunda İYİ Parti'nin bu isimlere destek vereceklerini belirtti. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından Afyon'da yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alırken yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi.

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.

"SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRELİM"

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurdu. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi.

BİR GÜNDE ÇARK ETTİ

Bu mesajla CHP ile ittifakı sonlandıracağı ima eden Akşener açıklamasından bir gün sonra ise "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" diyerek yeni ittifaka göz kırptı.

Akşener'in bu sözleri Millet İttifakı'nın yaşadığı çöküşe öldürücü bir darbe olurken CHP yandaşı İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında Meral Akşener'i eleştirdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLURSA İYİ PARTİ DESTEK VERİR

İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan fiilen ayrılmış oldu. Bugün bir Cumhur İttifakı var ama artık Millet İttifakı yok. Akşener yerelde iş birliği yapabileceklerini söyledi. İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ve Yavaş aday olursa İYİ Parti bu isimleri destekler ama bu isimler yerine başkaları tercih edilirse o zaman İYİ Parti destek vermez.

AKŞENER ÇOK DUYGUSAL KARARLAR ALDI

İYİ Parti CHP'den mümkün olduğunca kopma hedefi taşıyor. Akşener seçimin kaybedilmesinden tamamen Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutuyor. Akşener siyasette alınmaması gereken çok duygusal kararlar aldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GERİ DÖNDÜ

Hiç gündemde yokken "Ben başbakan olacağım" dedi ve kendi adımlarının önüne geçti. Masadan öyle bir kalktı ki üslüp çok hatalıydı. O süreci anlatamadı ve hiçbir şey olmamış gibi geri döndü.

İNANMADIĞI ŞEYLER SÖYLEDİ

İmamoğlu ve Yavaş'a "yüreksiz" diyerek onlara haksızlık etti. Kılıçdaroğlu'na kapalı toplantıda bile "Aday mısınız?" diyemedi Akşener. Masaya döndükten sonra da inanmadan "Kılıçdaroğlu kazanacak aday" dedi.

CHP'Yİ SUÇLAYACAĞINA ÖZ ELEŞTİRİ YAP

İYİ Parti öyle hatalar yaptı ki seçime girse barajı geçemez hale geldi. Yaptığı konuşmada özeleştiri yapmadı. CHP'yi suçlamaktansa, Kılıçdaroğlu'nu suçlamaktansa özeleştiri yapması gerekir.

İYİ PARTİLİ İSİMLER SEVİNÇTEN ZIPLADI

İYİ Partili isimler ittifaktan ayrılık kararını açıkladığında sevinçten zıpladılar.

Soyer’den İYİ Parti’ye Ümit Özlale resti

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