Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler
Muhalefetteki çatlak yerel seçim öncesi derinleşiyor mu? Meral Akşener, İmamoğlu-Yavaş'a küstü mü? İYİ Parti'den artık yalnızsınız mesajı mı geldi? Gazeteci Gaffar Okanca, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve kademisyen – Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 28.08.2023
23:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
23:13
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını topa tuttu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alarak
"Bu 2 ismi ön plana çıkardım ama ateşten gömleği giymediler" ifadelerini kullandı.
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Muhalefetteki çatlak yerel seçim öncesi derinleşiyor mu?
Kılıçdaroğlu'nun "Konuşursam Akşener'e nezaketsizlik olur" lafı ne anlama geliyor? Gazeteci Gaffar Okanca, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve kademisyen – Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları;
O ATA NİYE BİNDİNİZ?
Biz bir laf var ata binmek bir ayıp inmek iki ayıp derler. Meral Hanım madem nedamet getirecekti bu yaptığı şeylerle ilgili o zaman o ata niye bindiniz? Ben bu ittifak atından inmek istiyorum diyor bu at bizi başarısızlığa sürükledi diyor. Gidin şu köşede bir yerde inin attan niye böyle meydanda iniyorsunuz? Bağıra bağır iniyorsunuz? Demek ki İYİ Parti'nin bir sıkışmışlığı var. Gazeteci Gaffar Okanca:
PROJE PARTİSİDİR
Seçimden önce muhalefetteki analistler de dahil olmak üzere hepsi de şunu söylüyordu İYİ Parti eğer bu seçimden güzel bir şekilde başarıyla çıkamazsa istediği bazı şeyleri elde edemezse erir gider. Çünkü bu bir proje partisidir. Bir projedir. İdeolojik bir zemin yok. Büyük bir siyasi geleneğe dayanmıyor.
İYİ PARTİ'NİN ERİME RİSKİ VAR
Dolayısıyla seçim kaybedildiğinde CHP açısından bu bir varlık yokluk sorunu olmadı. CHP'nin geleneği var beğenin beğenmeyen bir ideolojisi var. CHP'nin erime riski yok İYİ Parti'nin ise var. O yüzden Meral Hanım'ın sert bir çıkış yapması gerekirdi.