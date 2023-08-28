Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

O ATA NİYE BİNDİNİZ?

Gazeteci Gaffar Okanca: Biz bir laf var ata binmek bir ayıp inmek iki ayıp derler. Meral Hanım madem nedamet getirecekti bu yaptığı şeylerle ilgili o zaman o ata niye bindiniz? Ben bu ittifak atından inmek istiyorum diyor bu at bizi başarısızlığa sürükledi diyor. Gidin şu köşede bir yerde inin attan niye böyle meydanda iniyorsunuz? Bağıra bağır iniyorsunuz? Demek ki İYİ Parti'nin bir sıkışmışlığı var.