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Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

Muhalefetteki çatlak yerel seçim öncesi derinleşiyor mu? Meral Akşener, İmamoğlu-Yavaş'a küstü mü? İYİ Parti'den artık yalnızsınız mesajı mı geldi? Gazeteci Gaffar Okanca, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve kademisyen – Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.08.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 23:13
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Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını topa tuttu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Bu 2 ismi ön plana çıkardım ama ateşten gömleği giymediler" ifadelerini kullandı.

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Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

Muhalefetteki çatlak yerel seçim öncesi derinleşiyor mu? Kılıçdaroğlu'nun "Konuşursam Akşener'e nezaketsizlik olur" lafı ne anlama geliyor? Gazeteci Gaffar Okanca, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve kademisyen – Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

O ATA NİYE BİNDİNİZ?

Gazeteci Gaffar Okanca: Biz bir laf var ata binmek bir ayıp inmek iki ayıp derler. Meral Hanım madem nedamet getirecekti bu yaptığı şeylerle ilgili o zaman o ata niye bindiniz? Ben bu ittifak atından inmek istiyorum diyor bu at bizi başarısızlığa sürükledi diyor. Gidin şu köşede bir yerde inin attan niye böyle meydanda iniyorsunuz? Bağıra bağır iniyorsunuz? Demek ki İYİ Parti'nin bir sıkışmışlığı var.

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Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

PROJE PARTİSİDİR

Seçimden önce muhalefetteki analistler de dahil olmak üzere hepsi de şunu söylüyordu İYİ Parti eğer bu seçimden güzel bir şekilde başarıyla çıkamazsa istediği bazı şeyleri elde edemezse erir gider. Çünkü bu bir proje partisidir. Bir projedir. İdeolojik bir zemin yok. Büyük bir siyasi geleneğe dayanmıyor.

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Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

İYİ PARTİ'NİN ERİME RİSKİ VAR

Dolayısıyla seçim kaybedildiğinde CHP açısından bu bir varlık yokluk sorunu olmadı. CHP'nin geleneği var beğenin beğenmeyen bir ideolojisi var. CHP'nin erime riski yok İYİ Parti'nin ise var. O yüzden Meral Hanım'ın sert bir çıkış yapması gerekirdi.