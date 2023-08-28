İP koptu ittifak bitti! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener’e sert tepki: Senin yaptığın nezaketsizliği ben yapmam sizsiz de kazanırız
Dağıttığı masaya üç gün sonra yeniden oturan Meral Akşener, 28 Mayıs hezimetinden sonra oklarını Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi. Büyük Taarruz programında konuşma yapan Akşener Kılıçdaroğlu'na "Nefsinin esiri, bencil, koltuk sevdalısı" ifadeleriyle gönderme yapmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sözler üzerine sert yanıt verdi. Akşener'in sözlerini 'nezaketsizlik' olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada 2019'da aldıkları oydan daha fazla oy alacaklarını iddia ederek "Sizsiz de kazanırız" dedi.
Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi 28 Mayıs'ta türlü oyunlara rağmen yenilgiye uğrayan yuvarlak masa kanalında kaos bitmiyor. Küçük ortaklarından yanı sıra İYİ Parti tabanı müstakil seçim taleplerini dillendiriyor. Büyük Taarruz'un yıl dönümünde konuşma yapan Meral Akşener ise günün anlam ve önemine binaen oklarını CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.
KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI HATAYDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu dile getiren Akşener, "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" dedi.
"BEN SUSTUM %60 İLE KAZANIRIZ DİYENLER SUSMADI"
Seçimin kaybedilmesinde suçu İYİ Parti'ye atan CHP kurmaylarına sert tepki gösteren Akşener, "Ben sustum, yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. İYİ Parti'yi ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar. Hakikati bilenler tek kelime etmedi. Bunların hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değil artık" ifadelerini kullandı.
"SEÇİMLERE KENDİ KADROLARIMIZLA ÇIKACAĞIZ"
Akşener, parti tabanının isteği olan 'müstakil seçim' talepleri doğrultusunda "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" dedi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Akşener'in ağır eleştirilerine maruz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
Fondaş Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti liderinin eleştirilerine ilişkin "Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları cevaplayıp kendisine nezaketsizlik yapmak istemem" yanıtı verdi.
CHP liderinin Akşener'e "Senin yaptığın nezaketsizliği ben yapmam" mesajı göndermesi dikkatlerden kaçmadı. Bay Bay Kemal'e "CHP'nin elindeki belediyeleri kazanması ve bunlara yenilenmesi için yeni bir hikâye yazması gerektiği yönünde yorumlar var. Yerel seçimlerin yapılacağı mart ayına kadar CHP yeni bir hikâye yazabilecek mi?" sorusu da yöneltildi.
2019 yerel seçimlerinde kazanan tüm adaylarının desteği artırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bakın, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirden belde belediyesine kadar kazanan neredeyse tüm adaylarımız desteklerini artırmış görünüyor. Yapılan araştırmalar, 2024 seçimlerinde aday olmaları halinde 2019'da aldıkları oydan daha fazla oy alacaklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"SİZ OLSANIZ DA OLMASINIZ DA KAZANIRIZ"
CHP lideri, İYİ Parti'ye "Siz olsanız da olmasanız da kazanırız" resti çekti.
Kılıçdaroğlu, "Yeni bir hikâyenin gerekliliğinden bahsediliyor. Hikâyenin kendisini yazdık zaten. 2019 seçimlerinde kazanan ve beş yıllık süreyi tamamlayan belediye başkanlarımızın başarıları, hikâyenin kendisidir. CHP'li bir belediye başkanını seçtiği için pişman olan neredeyse tek bir kent, ilçe, belde yok. Bu başarı adaylarımıza oy veren, bizimle ittifak kuran herkesin, her partinin başarısı. 2024 yerel seçimlerinde bu başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz. Bundan şüphe duymuyorum. Balıkesir, Bursa, Manisa, Denizli, Zonguldak başta olmak üzere yeni illeri, büyükşehirleri kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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