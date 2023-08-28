İP koptu ittifak bitti! Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e sert tepki: Senin yaptığın nezaketsizliği ben yapmam sizsiz de kazanırız

"SİZ OLSANIZ DA OLMASINIZ DA KAZANIRIZ"

CHP lideri, İYİ Parti'ye "Siz olsanız da olmasanız da kazanırız" resti çekti.

Kılıçdaroğlu, "Yeni bir hikâyenin gerekliliğinden bahsediliyor. Hikâyenin kendisini yazdık zaten. 2019 seçimlerinde kazanan ve beş yıllık süreyi tamamlayan belediye başkanlarımızın başarıları, hikâyenin kendisidir. CHP'li bir belediye başkanını seçtiği için pişman olan neredeyse tek bir kent, ilçe, belde yok. Bu başarı adaylarımıza oy veren, bizimle ittifak kuran herkesin, her partinin başarısı. 2024 yerel seçimlerinde bu başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz. Bundan şüphe duymuyorum. Balıkesir, Bursa, Manisa, Denizli, Zonguldak başta olmak üzere yeni illeri, büyükşehirleri kazanacağız." ifadelerini kullandı.