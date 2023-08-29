Peş peşe depremler neyin habercisi? İç Anadolu deprem bölgesi mi oldu? Deprem haritası ne diyor?

DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENİYOR

Böylelikle İç Anadolu Bölgesi'nin de deprem bakımından etkili olabileceğini bize kanıtlıyor. AFAD ya da Kandilli'nin son depremleri gösteren haritalarına baktığınızda bunun üzerindeki diri faylar bu depreme denk gelmiyor.

Demek ki henüz Türkiye deprem diri fay haritası tam güncellenememiştir. Bildiğim kadarıyla bu güncelleniyor.