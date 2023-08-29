Peş peşe depremler neyin habercisi? İç Anadolu deprem bölgesi mi oldu? Deprem haritası ne diyor?
Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son olarak Konya’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Art arada depremler neyin habercisi? Türkiye'nin nerelerinde büyük deprem bekleniyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi. İç Anadolu'da deprem konusunda söylenen efsane görüşlerin çöktüğü söyleyen Ersoy, "Bahsettiğimiz bölgelerde 6,5’i geçebilecek depremler olabilir. Buna ilişkin uzunlukta fay hatları var. Bunlar üzerindeki aktiviteleri zaman zaman görüyoruz." dedi.
Art arada depremler büyük bir depreme neden olur mu? Fay hareketliliği neyin habercisi? Türkiye'nin nerelerinde büyük deprem bekleniyor? Türkiye'nin en riskli bölgeleri neresi? 6 Şubat depremi hangi fayları harekete geçirdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.
Şükrü Ersoy'un öne çıkan değerlendirmeleri:
4,8 büyüklüğündeki bu deprem Türkiye'nin günlük aktivitesi içinde yorumlanabilecek deprem. Yıkıcı bir deprem değil. Depremlerin hasar verme gücü 5,5'tan sonra başlıyor. İç Anadolu'nun tamamen depremden etkilenmediğini gibi bir görüş var ancak bu yanlış bir yaklaşım. Sadece bugün Konya'da olan depremle değil daha önceki 5 büyüklüğündeki depremler geçmiş yıllarda da meydana geldi.
DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENİYOR
Böylelikle İç Anadolu Bölgesi'nin de deprem bakımından etkili olabileceğini bize kanıtlıyor. AFAD ya da Kandilli'nin son depremleri gösteren haritalarına baktığınızda bunun üzerindeki diri faylar bu depreme denk gelmiyor.
Demek ki henüz Türkiye deprem diri fay haritası tam güncellenememiştir. Bildiğim kadarıyla bu güncelleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ VE YAPI STOKU
Eskişehir Fay Hattı'ndan Konya kuzeyine doğru gelen bazı fay katları var. Bunlar aktif faylara benziyor. Bunlar üzerinde olabilir. İç Anadolu Bölgesi'nin hem tektonik hem volkanik bölge olduğunu bilmek gerekir. Sık olmasa da 5'er varan depremler meydana gelebilir. İç Anadolu Bölgesi'nde olduğumuz için yapılar güvenli görüşü yanlış. Yani Türkiye'nin her yeri depremden etkilenebilir. Dolayısıyla yapılarımızın depreme karşı güvenli olması esastır. Burada yapıların sağlam bir zemine yapılması gerekiyor. Bu depremle efsane görüş yıkıldı.
DEPREM ARALIKLARI FARKLI OLABİLİR
Tarihsel depremlere baktığımız zaman Konya çevresinde büyük depremler görülmüyor ama bu yok anlamında değildir. Bazen deprem tekrarlanma aralıkları çok uzun olabilir. Doğu Anadolu'da Hatay Kahramanmaraş depremlerinde 150-250 yıl gibi sürelerde depremler meydana geliyor ama Burada yani İç Anadolu Bölgesi'nde bu süre daha uzun olabilir. Kataloglarımızda belirgin depremler yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor.
ŞİDDETİ 6,5'İ GEÇEBİLİR
Bahsettiğimiz bölgelerde 6,5'i geçebilecek depremler olabilir. Buna ilişkin uzunlukta fay hatları var. Bunlar üzerindeki aktiviteleri zaman zaman görüyoruz. Umarız daha büyük depremler meydana gelmez. İşte 5'i geçmeyen depremlerle sönümlenir diye umut ediyoruz. 6 Şubat depremlerindeki meydana gelen hatlarla bir bağlantısı yok. Burada farklı mekanizmalar var.
FAY HATLARI HUZURSUZ OLDU
6 Şubat depremleri o kadar şiddetli ama hatta asrın depremi diyoruz bazı yayınlarda ise son 2 bin yılın en büyük depremi deniyor. Buradaki 2 büyük deprem komşu alanlardaki hatta Türkiye'deki büyük fay hatlarını küçük fay hatlarını huzursuz etti. Türkiye'nin bir deprem aktivitesi var ama bu son zamanlarda arttı. Çok sık olmaya başladı. Bunun sebebi büyük ihtimalle 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük depremler."
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