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Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? Fırat doğusunda Arap aşiretler PKK ile çatışıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Suriye’nin kuzeyinde neler oluyor? Fırat doğusunda Arap aşiretler PKK ile çatışıyor

Fırat’ın doğusunda Arap aşiretleri silahlı unsurların başında olan Ahmet El-Habil’in PKK tarafından alıkonulmasından sonra ayaklandı. Aşiretler ile PKK arasında çatışmalar yaşanıyor. Bölgeden son durumu A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan anlattı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bir kısmı terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasında grup komutanı Ahmet El-Habil'in alıkonulmasından dolayı çatışmalar başladı.

Bölgenin en büyük aşiretlerinden el-Akidat'a bağlı el-Bukeyyir aşiretinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Ahmed el-Habil'i serbest bırakması için 12 saat süre verdi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan alanlardaki Deyrizorlu aşiretler, sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde, illerinde PKK/YPG'li teröristlere karşı başlayan harekete destek verdiklerini duyurdu.

Peki Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? ABD'nin planı ne? PKK ile Arap aşiretleri arasındaki çatışma neden yaşanıyor? Bölgeden son durumu A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan anlattı.

Güngör Yavuzaslan'nın canlı yayında anlattıkları şöyle:

"Son 48 saattir Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'nın faaliyet gösterdiği alanlarda Arap aşiretlerinin silahlı bir başkaldırısı var. Özellikle Deyr-i Zor bölgesinde etkili olan ve sayıları 250 bin civarında olan aşiretler ayaklanmış durumda. Burada PKK'nın ciddi bir baskısı söz konusu aynı zamanda.

Özellikle Arap aşiretlerinin silahlı unsurlarının başında bulunan Ahmet El-Habil'in, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu tarafından zorla alıkonulması üzerine bu başkaldırı yaşandı. Aşiretler bölgede kontrol noktaları kurdu ve teröristlerin geçmesine izin vermedi. Ahmet El Habil ve alıkonulan 12 korumasının bırakılması için eylemler yapılıyor.

Şu anda kadar Ahmet El-Habil''nin bırakılmadığını biliyoruz. Deyr-i Zor ve Ebul Kamal Irak'a yakın bölgedeki aşiretler seferberlik ilan ettiler. Kontrol notasına eğer PKK gelirse burada bir çatışma söz konusu. ABD destekli terör örgütü PKK bölgede SDG olarak faaliyet gösteriyor.

Onların faaliyet gösterdiklerin alanda büyük ölçüde Arap ve Türkmenler bulunuyor. Türkmen savaş hattından Halep ve Türkiye'ye geçerken Arap aşiretleri bölgede varlığına devam ediyor. Bunları silahlı unsurları da var çok az sayıda olsa da. İşte bunlar baş kaldırmış durumda. Çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmaların olduğu yer Deyr-i Zor ve çevresinde yaşanıyor. Burası doğalgaz ve petrol bölgesi olarak biliniyor. Burada özel bir bilgiyi de verelim buralarda ABD'nin özel üsleri ve kontrol noktaları var. İlginç olan durum ise ABD askerleri ve istihbarat unsurları bu sürece dahil olmuş durumda değiller."

ARKA PLANDA GERİLİM YÜKSELİYOR

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/PKK'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde Askeri Meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor. Sözde meclis, bu nedenle Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor. "Askeri Meclis"teki silahlı Araplar ile PKK/YPG'ye bağlı sözde askeri polis arasında 25 Temmuz'da çatışmalar yaşanmıştı.

SAHNEYE SÜRÜLEN SANADİD GÜÇLERİ VE DEYRİZOR "ASKERİ MECLİSİ"

Deyrizor "Askeri Meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretlerindeki Araplardan oluşuyor. Sanadid Güçleri'ni ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretinden Araplar oluşturuyor. Sözde Deyrizor Askeri Meclisi'nin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçleri'nin ise 2-3 bin civarında silahlı unsurunun olduğu belirtiliyor.

Suriye’nin kuzeyinde neler oluyor? SURİYE'NİN KUZEYİNDE NELER OLUYOR?
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