Suriye’nin kuzeyinde neler oluyor? Fırat doğusunda Arap aşiretler PKK ile çatışıyor

Çatışmaların olduğu yer Deyr-i Zor ve çevresinde yaşanıyor. Burası doğalgaz ve petrol bölgesi olarak biliniyor. Burada özel bir bilgiyi de verelim buralarda ABD'nin özel üsleri ve kontrol noktaları var. İlginç olan durum ise ABD askerleri ve istihbarat unsurları bu sürece dahil olmuş durumda değiller."