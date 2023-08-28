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Devlet Bahçeli'den Akşener'e 31 Mart yanıtı: Elinden tutan önüne geçen yok

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Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Devlet Bahçeli’den Akşener’e 31 Mart yanıtı: Elinden tutan önüne geçen yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in "her parti kendi adayı ile yerel seçimlere girsin" çağrısına yanıt verdi. Bahçeli daha önce Cumhur İttifakı'na davet ettiği halde olumsuz yanıt aldığı Akşener'in çağrısı "Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen yoktur" dedi. Bahçeli ayrıca; Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını ve ortak akıl içinde iş birliğini sürdüreceklerini de dile getirdi.

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