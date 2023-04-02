Kemal Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? Çarpıcı sözler: Daha beteri oraya eklemlenen...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? 7'li koalisyondaki diğer partiler neden bu olaya sessiz? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğrafa tepkiler gelmeye devam ediyor.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kısa bir açıklama yaptı. "Seccadeyi görmedim, üzgünüm" demekle yetindi.
Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? 7'li koalisyondaki diğer partiler neden bu olaya sessiz? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan: Sayın Kılıçdaroğlu yurt dışından bazı uluslararası ajanslarla ve yurt içinden bazı ajanslarla seçim sürecine hazırlanıyordu. Adreslerini de bildiğimiz ABD orijinli bir takım siyasal iletişim çalışmaları yürütmeye başlamıştı.
KILIÇDARDOĞLU'NUN TEMEL SORUNU
Bu toprağın ve bu milletin değerlerine yabancı olmak bütün bu siyasal iletişim ve ajans çalışmalarının sonuç almasını engelliyor. Kılıçdaroğlu'nun özünde temelde böyle bir problem var. Varoluşsal bir sıkıntı. 2-3 aylık ajans çalışmalarıyla örtbas edebilmeniz mümkün olmuyor.
Kılıçdaroğlu'nun temel sorunu ya da Türkiye'deki solun temel sorunu bu ülkenin bu toprağın değerlerine yabancı olmak. Çoğunlukla da karşı olmak.
Bu toprakların geçmişini, bu toprakların mayasını kültürünü özünü medeniyetinin getirdiklerini, bu medeniyetin ne anlama geldiğini hiç bilmemekle bunlardan çok uzak olmakla alakalı bir temel varoluşsal problemi var Kılıçdaroğlu'nun.
HİÇ KİMSE Mİ GÖRMEDİ?
Düşünce yapısı itibariyle toplumla kurdukları ilişki siyasetle kurdukları ilişki bakımından da oldukça kendi içlerinde bir dünya kurmuşlardır. Çoğunluğu Batılılaşmayı çok yanlış yerlerden anlamış, çok farklı bir perspektif üzerinden kendi varoluşlarını kodlamış bir elit gruptur bu.
CHP hiçbir seçim sürecinde toplumun kılcallarına damarına muhafazakar vatansever İslami kültürel örfi medeniyetsel damarlarına sirayet edemeyen bir CHP olarak temayüz ediyor. Bu yüzden de yüzde 20-25 arası bandı hiçbir suretle atlatamıyor geçemiyor.
TABANA YANSIR MI?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Seçim sonucuna yansır yansımaz bilmiyorum.
Gönlü bu tür şeylerle aşina olmayan bu tür şeyler dünyasında bulunmayan varoluşsal olarak bu tür şeylere ilgi duymayan insanların bu konuda bunu görmemeleri ya da dikkat etmemeleri ya da böyle yorumlamamaları mümkündür.
CHP O TÜR İNSANLARDAN OLUŞUYOR
Orada bu dikkatsizlik hakikatten affedilebilecek bir şey değil. CHP o tür insanlardan oluşuyor ki seccade nedir, halkımızdaki karşılığı nedir, buna basılarak verilen bir pozun insanların zihninde ne tür karşılıkları olur gibi konularda pek bilgi sahibi olmadıkları böyle bir şeyi öğrenmeye de niyetleri olmadığı için bu fotoğrafı servis edebiliyorlar.
Daha beter olan oraya eklemlenen dindar camia ile geçmişte bağlantılı olan bazı isimlerin işi yalakalık seviyesine vardırıp 'efendim seccadenin kutsaliyeti yoktur, halı olsun diye dekor olsun diye konulmuş olabilir' diye saçmalamaları.
GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERDİ
Bu değerlerle barışıyormuş gibi gözükmeye bu değerlere geçmişteki yaptıkları düşmanlık sebebiyle helalleşiyormuş gibi yapmaya çalışan insanların gerçek yüzlerini gösteren bir görüntüdür.
TBMM'DE EL HAREKETİ ÇEKMİŞTİ
Gafları ve imza attığı skandalları saymakla bitmeyen Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı ahlaksız el hareketi büyük tepki çekmişti.
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