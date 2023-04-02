Kemal Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? Çarpıcı sözler: Daha beteri oraya eklemlenen...

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kısa bir açıklama yaptı. "Seccadeyi görmedim, üzgünüm" demekle yetindi.

Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? 7'li koalisyondaki diğer partiler neden bu olaya sessiz? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan: Sayın Kılıçdaroğlu yurt dışından bazı uluslararası ajanslarla ve yurt içinden bazı ajanslarla seçim sürecine hazırlanıyordu. Adreslerini de bildiğimiz ABD orijinli bir takım siyasal iletişim çalışmaları yürütmeye başlamıştı.