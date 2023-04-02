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Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 16:37
Koalisyonu HDP mi domine ediyor? HDP ve koalisyon ne vadediyor? Açıklanan bildirgeler ve mutabakat metinleri ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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