Seccade skandalına koalisyon ortaklarında ’çıt’ yok! Tüm başkanlar üç maymunu oynuyor! Dikkat çeken detay...

KENDİSİNİ ÜZGÜNÜM DİYEREK SAVUNDU

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki toplarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal bir savunmaya imza attı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.