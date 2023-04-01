Seccade skandalına koalisyon ortaklarında 'çıt' yok! Tüm başkanlar üç maymunu oynuyor! Dikkat çeken detay...
Altılı koalisyonun yanında HDP ve PKK'nın da Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadenin üzerinde ayakkabıyla verdiği pozla büyük tepki çekti. Yaşanan olay sonrasında "Görmedim, üzgünüm" savunması yapan Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesi de dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu davranışının ardından altılı koalisyonun içindeki Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun olaya ilişkin yorum yapmayarak sessiz kalması da tepki çeken olaylardan birisi oldu. İşte detaylar...
HDP'nin ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdiği pozda ayakkabı ile seccade üzerine basarak büyük tepki topladı.
KENDİSİNİ ÜZGÜNÜM DİYEREK SAVUNDU
Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki toplarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal bir savunmaya imza attı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.
Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.
REZALETİ PERDELEME ÇABASI: SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM
İmza attığı rezaleti perdelemek adına kendisine operasyon çekildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
SECDE EDİLEN YERE AYAĞIYLA BASAN KILIÇDAROĞLU'NA AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı.
İSMAİL SAYMAZ, CHP SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
CHP'nin fonladığı gazetecilerden İsmail Saymaz, Twitter'da Kılıçdaroğlu'na yoğun tepki gelmesi üzerine CHP'nin açıklamasını paylaştı. Saymaz'ın topa girmesine vatandaşlar oldukça öfkelendi. Birçok kullanıcı İsmail Saymaz'a, 'CHP'nin sözcüsü' ifadesi ile tepki gösterdi.
Yaşanan bu olay sonrası CHP yandaşları hemen Kılıçdaroğlu'nu aklama çabasına girişirken, PKK'lı hesaplar da bu aklama yarışına dahil oldu.
KOALİSYON ORTAKLARI ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak poz vermesi sosyal medyada ve Türk siyasetinde de gündem olurken altılı koalisyondaki parti liderleri yaşanan rezillikte sessizlikleriyle dikkat çekiyor.
SESSİZ KALMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi genel başkanların yaşanan olaya karşı sessiz kalmaları ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine karşı üç maymunu oynaması dikkatlerden kaçmadı.
Söz konusu tartışmaları Halk TV ekranlarında değerlendiren Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, içkinin Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmediğini iddia etti.
KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almış eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı.
Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.
CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;
"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "
Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.
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