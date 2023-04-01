Nevşin Mengü seccade konusunda fetva verdi! Kılıçdaroğlu'nu kurtarma çabasında zirve! Hz. Muhammed sözleri...
PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programı sonrası verdiği pozla büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu verdiği fotoğrafta ayakkabıyla seccadenin üzerine basarak büyük bir skandala imza attı. Bu olay sonrası gelen tepkiler üzerine CHP'li isimler ve fondaş medya olayı meşrulaştırmaya çalıştı. Özellikle Nevşin Mengü yaptığı yayında adeta fetva vermeye kalkarken "İslam’da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça’da halı demektir." ifadelerini kullandı.
Altılı koalisyon ile birlikte PKK ve HDP'nin de Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı iftar programı sonrası milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP'Lİ İSİMLERDEN AKLAMA YARIŞI
Görüşme sonrası fotoğraf veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadenin üzerine bastığı görüldü. Yaşanan bu rezillik sonrası CHP'li isimler ve fondaş medya Kılıçdaroğlu'nu akmaya yarışına girdi.
CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
CHP tarafından yapılan açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.
KILIÇDAROĞLU: ÇOK ÜZGÜNÜM
Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan olay için özür diledi.
Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" dedi.
"SECCADE SADECE HALI/KİLİMDİR, KUTSAL DEĞİL"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seccadenin sadece halı ve kilim olduğunu, kutsal olmadığını iddia etti.
Tekin, "Şöyle: Olay budur, yani yanlışlıkla olmuş, kaza. Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil. İslami ve insani ne varsa istismar eden, paraya tahvil edenlerin bu seccade güzellemeleri de istismardan başka bir şey değil" iddiasında bulundu.
MENGÜ'DEN FETVA DERSLERİ
CHP yandaşı Nevşin Mengü yaptığı yayında Kılıçdaroğlu'nu kurtarma operasyonuna kalktı.
Mengü, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını meşrulaştırmaya çalışırken "İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça'da halı demektir." ifadelerini kullandı.
İşte Mengü'nün açıklaması:
Hz. Muhammed nesnelere tapınmayı kaldırmıştır. Onu devrimci yapan odur. İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur. Seccade Arapça'da halı demektir. İslam'da kutsal olan Allah-û Tealâ'dır. İslam, Hristiyanlık ve Musevilikten sonra gelmiş kurumsal bir dindir."
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