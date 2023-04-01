Nevşin Mengü seccade konusunda fetva verdi! Kılıçdaroğlu’nu kurtarma çabasında zirve! Hz. Muhammed sözleri...

"SECCADE SADECE HALI/KİLİMDİR, KUTSAL DEĞİL"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seccadenin sadece halı ve kilim olduğunu, kutsal olmadığını iddia etti.

Tekin, "Şöyle: Olay budur, yani yanlışlıkla olmuş, kaza. Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil. İslami ve insani ne varsa istismar eden, paraya tahvil edenlerin bu seccade güzellemeleri de istismardan başka bir şey değil" iddiasında bulundu.