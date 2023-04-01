Kılıçdaroğlu'nun "seccade" saygısızlığı! Dini sembollere yapılan hakaret ne anlama geliyor?
HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programının ardından CHP'li bir milletvekili aday adayı ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yerdeki seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı ne anlama geliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Genar Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi.
HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay büyük tepkilere neden oldu. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi tarafından 'mücahid' olarak nitelendirilen Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.
Kendisini Seyyid soyundan geldiğini öne süren Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması sosyal medya da büyük tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaşananlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ayakkabınız ile bastığınız yer Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" dedi.
Yaşananlara karşı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Seccadeye yapılan büyük saygısızlığı kınıyorum. Dini sembollerimize çok büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Genar Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi.
İhsan Aktaş'ın öne çıkan sözleri:
"CHP yani tek parti zihniyeti bu milletin tarihine, kültürüne dinine yabancıdır. Özellikle bu bağları koparmak için neredeyse Çin Kültür Devrimi'ne benzer bir devrim yapmaya kalktılar. CHP'nin anlam dünyasında bizim geçmişten bugüne kadar gelen bir tarih bütünlüğü yoktur. Onlar tarihi 1920'ler başlatır. Anlamadıkları bir cumhuriyet tanımlaması yaparlar. Özellikle 1940'lar din eğitiminin yasaklaması, ezanın susturulması gibi o kadar çok travma var ki o günden bugüne geldiğiniz zaman değişen yok.
Bir yayında CHP'li bir yetkili dinin lehine bir konuşma yapmaya çalışıyordu; babaannesinin Ayetel Kürsi okuduğunu ve kendisine dua ettiğini söyledi. Burada bunları söylerken bile "ORTA ÇAĞ" ifadesini kullandı. Din ile ilgili bütün bilgileri Turan Dursun ile İsmail Saymaz'ın dinin aleyhine yazdıklarından ibaret. Yani lehinde konuşan bir CHP'linin bilgisi bu kadardı. Tarihe yabancılar, dinin kültürüne yabancılar. CHP galiba muhafazakar camianın saf olduğuna kanaat getirdi; Ekrem İmamoğlu gidip Kur'an okudu millette bunlara kandı.
Şimdi bu piyesin 2. perdesini oynamaya çalışıyorlar. Yani işete peygamber soyunda gelen alnı secdeden kalkmayan mücahid Kılıçdaroğlu portresi ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Doğu Doğu'dur, Batı Batı'dır. 40 yıllık kaniden başka bir şey olmaz. Seccadenin onların için anlam dünyasında bir yeri olsaydı bir defa ayakkabı ile eve girmezlerdi. Müslüman topluluklar mümkün mertebe ayakkabı ile eve girmez. Burada olan kültürel kodların dışavurumudur.
Orada bulunan Canan Kaftancıoğlu'nun anlam dünyasında dinin yeri yoktur. Kişilerin dini inançları kendilerine aittir. Fakat sizin kültürünüzde anlam dünyanızda bu bir yerde kusar. Sizin dinle kurduğunuz ilişki zorlamadır. Topluma bir illüzyon oluşturma çabasıdır. AK Parti muhafazakar bir parti ancak dindarlık üzerinden kimseyi örselemedi ya da ötekileştirmedi. Ama tek parti zihniyeti dindarları ve muhafazakarları çeşitli sebeplerle ötekileştirdi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler
- Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
- MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
- Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 1 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!
- BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?