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Kılıçdaroğlu'nun "seccade" saygısızlığı! Dini sembollere yapılan hakaret ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı! Dini sembollere yapılan hakaret ne anlama geliyor?

HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programının ardından CHP'li bir milletvekili aday adayı ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yerdeki seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı ne anlama geliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Genar Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi.

HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay büyük tepkilere neden oldu. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi tarafından 'mücahid' olarak nitelendirilen Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.

Kendisini Seyyid soyundan geldiğini öne süren Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması sosyal medya da büyük tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaşananlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ayakkabınız ile bastığınız yer Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" dedi.

Yaşananlara karşı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Seccadeye yapılan büyük saygısızlığı kınıyorum. Dini sembollerimize çok büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Genar Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi.

İhsan Aktaş'ın öne çıkan sözleri:

"CHP yani tek parti zihniyeti bu milletin tarihine, kültürüne dinine yabancıdır. Özellikle bu bağları koparmak için neredeyse Çin Kültür Devrimi'ne benzer bir devrim yapmaya kalktılar. CHP'nin anlam dünyasında bizim geçmişten bugüne kadar gelen bir tarih bütünlüğü yoktur. Onlar tarihi 1920'ler başlatır. Anlamadıkları bir cumhuriyet tanımlaması yaparlar. Özellikle 1940'lar din eğitiminin yasaklaması, ezanın susturulması gibi o kadar çok travma var ki o günden bugüne geldiğiniz zaman değişen yok.

Bir yayında CHP'li bir yetkili dinin lehine bir konuşma yapmaya çalışıyordu; babaannesinin Ayetel Kürsi okuduğunu ve kendisine dua ettiğini söyledi. Burada bunları söylerken bile "ORTA ÇAĞ" ifadesini kullandı. Din ile ilgili bütün bilgileri Turan Dursun ile İsmail Saymaz'ın dinin aleyhine yazdıklarından ibaret. Yani lehinde konuşan bir CHP'linin bilgisi bu kadardı. Tarihe yabancılar, dinin kültürüne yabancılar. CHP galiba muhafazakar camianın saf olduğuna kanaat getirdi; Ekrem İmamoğlu gidip Kur'an okudu millette bunlara kandı.

Şimdi bu piyesin 2. perdesini oynamaya çalışıyorlar. Yani işete peygamber soyunda gelen alnı secdeden kalkmayan mücahid Kılıçdaroğlu portresi ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Doğu Doğu'dur, Batı Batı'dır. 40 yıllık kaniden başka bir şey olmaz. Seccadenin onların için anlam dünyasında bir yeri olsaydı bir defa ayakkabı ile eve girmezlerdi. Müslüman topluluklar mümkün mertebe ayakkabı ile eve girmez. Burada olan kültürel kodların dışavurumudur.

Orada bulunan Canan Kaftancıoğlu'nun anlam dünyasında dinin yeri yoktur. Kişilerin dini inançları kendilerine aittir. Fakat sizin kültürünüzde anlam dünyanızda bu bir yerde kusar. Sizin dinle kurduğunuz ilişki zorlamadır. Topluma bir illüzyon oluşturma çabasıdır. AK Parti muhafazakar bir parti ancak dindarlık üzerinden kimseyi örselemedi ya da ötekileştirmedi. Ama tek parti zihniyeti dindarları ve muhafazakarları çeşitli sebeplerle ötekileştirdi."

Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı! KILIÇDAROĞLU'NUN "SECCADE" SAYGISIZLIĞI!
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