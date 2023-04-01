Kılıçdaroğlu'nun "seccade" saygısızlığı! Dini sembollere yapılan hakaret ne anlama geliyor?

İhsan Aktaş'ın öne çıkan sözleri:

"CHP yani tek parti zihniyeti bu milletin tarihine, kültürüne dinine yabancıdır. Özellikle bu bağları koparmak için neredeyse Çin Kültür Devrimi'ne benzer bir devrim yapmaya kalktılar. CHP'nin anlam dünyasında bizim geçmişten bugüne kadar gelen bir tarih bütünlüğü yoktur. Onlar tarihi 1920'ler başlatır. Anlamadıkları bir cumhuriyet tanımlaması yaparlar. Özellikle 1940'lar din eğitiminin yasaklaması, ezanın susturulması gibi o kadar çok travma var ki o günden bugüne geldiğiniz zaman değişen yok.