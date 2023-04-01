İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: İstanbul’da Cumhur’un oyu 2 puan önde!

İstanbul'un tarihinde bu kadar partizanlığın yapıldığı hiçbir dönem olmadığına dikkat çeken Tevfik Göksu canlı yayında şunları söyledi:

"Şu anda İstanbul'da her şey partizanlık üzerinden gidiyor. Eğer rozetiniz o ittifakın içerisinde değilse sizin İBB'nin hiçbir imkanından hiçbir projesinden paydaş olarak faydalanma imkanına sahip değilsiniz. Ne dediler; 'Biz İBB'ye personel alırken yüzde 35 CHP'den yüzde 15 İYİ Parti'den yüzde 15'te adını söylemekten korktukları partiden yani HDP'den yani koalisyon ortaklarından alıyoruz.' Bunu söylediler.