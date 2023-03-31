Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde poz verdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!

KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU AYAKKABILARIYLA SECCADENİN ÜZERİNDE

Yapılan görüşme sonrası bir fotoğraf veren Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla bir seccadeye bastığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun bu pozu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşıma da tepki yağdı.