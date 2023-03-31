Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde poz verdi! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Katıldığı iftar programı sonrası milletvekili aday adaylarından Azade Ay ile birlikte özel bir görüşme gerçekleştiren Altılı koalisyonun ve HDPKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun da içinde olduğu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadenin üzerinde durduğu görüldü. Bu skandal sonrası Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düzenlenen bir iftar programı sonrasında CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.
KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU AYAKKABILARIYLA SECCADENİN ÜZERİNDE
Yapılan görüşme sonrası bir fotoğraf veren Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla bir seccadeye bastığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun bu pozu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşıma da tepki yağdı.
SECDE EDİLEN YERE AYAĞIYLA BASAN KILIÇDAROĞLU'NA AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı.
1 GÜN ÖNCE MUHAFAZAKARLARA SESLENDİ
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
"ONLAR GİBİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYORUZ" DEMİŞTİ AMA...
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