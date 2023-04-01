Seccade saygısızlığına pişkin savunma: CHP’li Gürsel Tekin: Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil”

KILIÇDAROĞLU'NA GELEN TEPKİLER

- Avrupa da elin gavuru Kuran yakıyor diye kızıyoruz ama bizim topraklarda yaşayanlar seccadeye ayakkabıyla basarak fotoğraf çektiriyorlar. Böyle seccade üzerinde ayakkabıyla poz vermek bunlarda bir gelenek sanırım.

İslam'a ve değerlerine böyle düşmanlar işte.

- Şu fotoğraf hangi bağlamda çekildi. Bir arkadaşımız izah etsin n'olur...

Yerde neden seccade var?

Seccade üzerinde neden Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, şu-bu var?

Kılıçdaroğlu'nun ayağında neden ayakkabı var?

Picasso'nun tabloları gibi...

Absürt...

- Bir seccade milyonlarca TL harcanarak oluşturulmak istenen "Mücahit Kılıçdaroğlu" "Peygamber soyundan gelen Kemal" algısını böyle yerle bir eder.

- Önce montaj dediler. Montaj olmadığı anlaşılınca, seccade değil kilim dediler. Kilim değil seccade olduğu kanıtlanınca da "seccade kutsal değil" diyorlar. Bunları iyi tanıyın ve unutmayın. Dün de başörtüsüne bez parçası diyorlardı.

- Seccade üstünde ayakkabı ile poz verenlere inat Müslümanların değerlerini koruyan Erdoğan'ı savunacağız.