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Seccade saygısızlığına pişkin savunma: CHP’li Gürsel Tekin: Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil”

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Seccade saygısızlığına pişkin savunma: CHP’li Gürsel Tekin: Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil”

CHP’liler; Genel Başkanları ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ayakkabıları ile seccade üzerinde fotoğraf çektirmesini savundu ve seccadenin kutsal olmadığını iddia etti. CHP’li Gürsel Tekin, “Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil” derken CHP Genel Başkan Başdanışmanı Rüstem Zeydan, “Serili olanlar seccade değil yolluk.” ifadelerini kullandı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programı sonrası partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Burada çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na bu çirkin davranıştan dolayı tepki yağdı.

CHP'nin sosyal medyadaki trolleri ve FETÖ'cü hesaplar hemen devreye girdi, seccade fotoğrafının montaj olduğu tezi ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçek olduğunun netleşmesi sonrası troller bu kez de, 'Seccadeye ayakkabı ile basmakta ne var? Seccade kutsal bir şey değil' savunmasına geçti. Bu savunma da tepkilerin önüne geçemedi.

"SECCADE SADECE HALI/KİLİMDİR, KUTSAL DEĞİL"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seccadenin sadece halı ve kilim olduğunu, kutsal olmadığını iddia etti.

Tekin, "Şöyle: Olay budur, yani yanlışlıkla olmuş, kaza. Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil. İslami ve insani ne varsa istismar eden, paraya tahvil edenlerin bu seccade güzellemeleri de istismardan başka bir şey değil" iddiasında bulundu.

"SERİLİ OLANLAR SECCADE DEĞİL YOLLUK"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Rüstem Zeydan da, "Din bezirganları iş başında! (…) Serili olanlar seccade değil yolluk. Ordaki 4 şahsiyetten hiç birimi fark edememiş? Seccade niyetine serilmiş olsaydı (Desenlerine dikkat) kıbleye bakan baş tarafları aynı yönde olurdu" iddiasında bulundu.

"YANİ YANLIŞLIKLA OLMUŞ, KAZA"

CHP İstanbul Milletvekili seccadeye basma olayının kaza olduğunu belirterek "Olay budur, yani yanlışlıkla olmuş, kaza. Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil. İslami ve insani ne varsa istismar eden, paraya tahvil edenlerin bu seccade güzellemeleri de istismardan başka bir şey değil." açıklaması yaptı.

DEMİRTAŞ SAHİP ÇIKTI

Terörden tutuklu olan Selahattin Demirtaş, "Milletin parasını çalmak mı, oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i pazarlamaya çalışmak mı yoksa seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah? Doğru cevabı bilmek için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterli." ifadelerini kullanrak Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaya kalkıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA GELEN TEPKİLER

- Avrupa da elin gavuru Kuran yakıyor diye kızıyoruz ama bizim topraklarda yaşayanlar seccadeye ayakkabıyla basarak fotoğraf çektiriyorlar. Böyle seccade üzerinde ayakkabıyla poz vermek bunlarda bir gelenek sanırım.

İslam'a ve değerlerine böyle düşmanlar işte.

- Şu fotoğraf hangi bağlamda çekildi. Bir arkadaşımız izah etsin n'olur...

Yerde neden seccade var?

Seccade üzerinde neden Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, şu-bu var?

Kılıçdaroğlu'nun ayağında neden ayakkabı var?

Picasso'nun tabloları gibi...
Absürt...

- Bir seccade milyonlarca TL harcanarak oluşturulmak istenen "Mücahit Kılıçdaroğlu" "Peygamber soyundan gelen Kemal" algısını böyle yerle bir eder.

- Önce montaj dediler. Montaj olmadığı anlaşılınca, seccade değil kilim dediler. Kilim değil seccade olduğu kanıtlanınca da "seccade kutsal değil" diyorlar. Bunları iyi tanıyın ve unutmayın. Dün de başörtüsüne bez parçası diyorlardı.

- Seccade üstünde ayakkabı ile poz verenlere inat Müslümanların değerlerini koruyan Erdoğan'ı savunacağız.

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Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı! KILIÇDAROĞLU'NUN "SECCADE" SAYGISIZLIĞI!
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