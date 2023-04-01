İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: Seccadeyi görmeyen kişi Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl görecek?

ÇIKIP ÖZÜR DİLEMİYOR

Buradaki en kötü şey ise çıkıp özür dilememesi. Üzgünüm demek ayrı özür dilemek ayrı. Onların genlerinin dışa vuran görselidir bu. Seccadeye basacaksınız "üzgünüm" diyeceksiniz. Çık bu milletten özür dile.

MUHAFAZAKARLARDAN OY ALMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRMIŞLARDI

CHP kendisine yapılan muhafazakarlık eleştirileri için yanına aldıkları pansuman kişiler de bu işi kurtarmaya yetmez. Dün başörtüsüne çaput diyeceksiniz, değerleri yok sayacaksınız sonra da muhafazarkardan oy almak için direksiyonu kıracaksınız.