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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: Seccadeyi görmeyen kişi Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: Seccadeyi görmeyen kişi Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl görecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde ayakkabılarıyla verdiği poz büyük tepki çekerken Kılıçdaroğlu yaşanan olay sonrası özür dilemek yerine "Üzgünüm" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayları A Haber ekranlarında yorumlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Seccadeyi görmeyen kişi, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Göksu ayrıca "Dün başörtüsüne çaput diyeceksiniz, değerleri yok sayacaksınız sonra da muhafazarkardan oy almak için direksiyonu kıracaksınız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düzenlenen bir iftar programı sonrasında CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yapılan görüşme sonrası bir fotoğraf veren Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla bir seccadeye bastığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun bu pozu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşıma da tepki yağdı.

SECDE EDİLEN YERE AYAĞIYLA BASAN KILIÇDAROĞLU'NA AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ SAVUNDU: GÖREMEDİM
Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

Yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarına konuk olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Satır Arası programında yorumladı.

SECCADEYİ GÖREMEYEN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ NASIL GÖRECEK?

Altılı koalisyon millete karşı olan ayıplarını kapatmaya çalışıyor. Anadolu'ya gidin ve insanlara CHP'yi sorun size anlatsın. Seccadeyi görmeyen kişi, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek?

KATLAMANIN BİLE KÜLTÜRÜ VAR

Seccadeye biz pak alnımızı koyarız. En kıymetli namaz anının mekanıdır seccade. Seccadeyi katlamanın bile kültürü vardır. Alnınızı koyduğunuz yerle ayağınızı koyduğunuz yerin örtüşmemesini gerekir.

ÇIKIP ÖZÜR DİLEMİYOR

Buradaki en kötü şey ise çıkıp özür dilememesi. Üzgünüm demek ayrı özür dilemek ayrı. Onların genlerinin dışa vuran görselidir bu. Seccadeye basacaksınız "üzgünüm" diyeceksiniz. Çık bu milletten özür dile.

MUHAFAZAKARLARDAN OY ALMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRMIŞLARDI

CHP kendisine yapılan muhafazakarlık eleştirileri için yanına aldıkları pansuman kişiler de bu işi kurtarmaya yetmez. Dün başörtüsüne çaput diyeceksiniz, değerleri yok sayacaksınız sonra da muhafazarkardan oy almak için direksiyonu kıracaksınız.

Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE TEPKİSİ

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