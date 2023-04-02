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Kemal Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? Çarpıcı sözler: Daha beteri oraya eklemlenen...

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 13:32
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? 7'li koalisyondaki diğer partiler neden bu olaya sessiz? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş  Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? KILIÇDAROĞLU SECCADE ÜZERİNDE NEDEN POZ VERDİ?

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