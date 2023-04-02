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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Devletimiz büyük gerekeni yapmakta

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Devletimiz büyük gerekeni yapmakta

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, deprem bölgesi Hatay Belen'de Alperen Ocakları Vakfı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Burada A Haber'e konuşan ve "Devletimiz büyük ve gereken her şeyi yapmaktadır" mesajını veren Destici, "Buraya gelmeden önce Hatay Antakya’daydık. Bakanlarımız, vekiller ve yetkililerle oradaydık. Orada neler yapılığı yapılmadığı bunlar kontrol ediliyor. Biz diğer illeri de geziyoruz. Her şey kontrol atına alınmış vaziyette." dedi.

BBP Başkanı Mustafa Destici Hatay Belen'de Alperen Ocakları Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

"HER ŞEY KONTROL ATINA ALINMIŞ VAZİYETTE"

A Haber muhabiri Vural Efecik'in uzattığı mikrofona konuşan BBP lideri Destici, "Depremden dolayı milletimize, devletimize geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Buraya gelmeden önce Hatay Antakya'daydık. Bakanlarımız, vekiller ve yetkililerle oradaydık. Orada neler yapılığı yapılmadığı bunlar kontrol ediliyor. Biz diğer illeri de geziyoruz. Her şey kontrol atına alınmış vaziyette. Her gün bir öncesinden daha iyi oluyor. Ve şimdi barınma ihtiyacı olmak üzere yiyecektir, içecektir vatandaşlarımızın en ufak ihtiyaçları bile karşılanıyor." ifadelerine yer verdi.

"DEVLETİMİZ BÜYÜK GEREKENİ YAPMAKTA"

Destici, "Bugünkü koordinasyon toplantısında da yapılanları gördüm. Her şey düşünülüyor. Güvenlik, çocukların eğitim, sağlık vs. meselesi düşünülüyor. Maddi yardımlar yapılıyor. Devletimiz büyük ve gereken her şeyi yapmaktadır. Milletimiz de büyük dayanışma içinde. Biz de BBP ve Alperen Ocakları olarak depremin ilk gününden beri sahadayız. Bugün de deprem çadırımızda depremzedeler ile birlikteyiz. Onlarla burada olmaktan memnuniyet duydum. Allah birliğimizi daim etsin. Deprem zorluğunu da birlikte aşacağız." dedi.

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