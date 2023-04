Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Devletimiz büyük gerekeni yapmakta

"HER ŞEY KONTROL ATINA ALINMIŞ VAZİYETTE"

A Haber muhabiri Vural Efecik'in uzattığı mikrofona konuşan BBP lideri Destici, "Depremden dolayı milletimize, devletimize geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Buraya gelmeden önce Hatay Antakya'daydık. Bakanlarımız, vekiller ve yetkililerle oradaydık. Orada neler yapılığı yapılmadığı bunlar kontrol ediliyor. Biz diğer illeri de geziyoruz. Her şey kontrol atına alınmış vaziyette. Her gün bir öncesinden daha iyi oluyor. Ve şimdi barınma ihtiyacı olmak üzere yiyecektir, içecektir vatandaşlarımızın en ufak ihtiyaçları bile karşılanıyor." ifadelerine yer verdi.