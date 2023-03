İşte Duhok’taki helikopter kazasının ŞİFRELERİ! İkinci PİLOT kim? Tüm suçları ortalığa döktü... A Haber’de çarpıcı sözler

"MİT KEKLİK GİBİ AVLADIĞI İÇİN..."

Nereye gidiliyor? Amaç neydi? Bunlar bilinmeyen konular ama benim tahminim MİT'imiz her türlü intikali istihbar edip keklik gibi avladığı için bu bahsetmiş olduğumuz sözde lider dediğimiz kadroları bana göre ABD yeni bir can güvenliği can tedbiri olarak havadan intikali kendine yol biçti. Bu şekilde bir planlama sonucu bu uçuş gerçekleşiyordu ama amaca ulaşamadan hepsi ait olduğu yere gittiler.