İşte Duhok’taki helikopter kazasının ŞİFRELERİ! İkinci PİLOT kim? Tüm suçları ortalığa döktü... A Haber’de çarpıcı sözler

UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK

Hiç uzağa gitmeyelim sınırda tüneller inşa edilmişti. Tüneller inşa edilirken Alman mühendislerin, Fransız çimento şirketlerinin, ABD finansörlerinin birlikte ortak hareket ettiğini hatta İngiltere'nin de bu süreçlere dahil olduğunu daha önceden biz delilledik ispatladık. Ama karşılık gelmedi Batı'dan 3 maymunu oynadılar. Bildiği yolda da ilerlemeye devam ettiler.

Biz aylardır neyi haykırıyoruz? ABD'nin DEAŞ diye tırnak içinde söylüyorum kurduğu düzmece örgütle mücadele ediyorum yalanıyla PKK'yı sınır aşılınca Suriye tarafına SGD olarak legalleştirmek istediği ve böyle sinsi bir plan kurduğu bunların hepsinin aslında aynı örgüt olduğu hep söylediğimiz buydu. İşte bu yapılan açıklama iki ülke arasında kurulan hava köprüsü ve DEAŞ'la mücadele ediyorum yalanıyla yapılan faaliyetlerin hepsi aslında teröre destek faaliyeti.