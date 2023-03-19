İşte Duhok'taki helikopter kazasının ŞİFRELERİ! İkinci PİLOT kim? Tüm suçları ortalığa döktü... A Haber'de çarpıcı sözler
Irak'ın Duhok kentinde düşen helikopterde PKK'lı teröristlerin olduğu açıklanmıştı. Bağlantının ortaya çıkması ardından terör örgütü SDG açıklama yaptı. Pilotlardan birinin terör elebaşı Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi olduğu ve kendiyle birlikte 9 teröristin öldüğü duyuruldu. ABD korumasında PKK/YPG için Suriye-Irak arasında hava köprüsü mü? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı.
PKK'lı teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Irak'ın Duhok kentinde yaşanan kazada bir değil, iki helikopterin düştüğü belirlendi.
Araştırma derinleştikçe heikopterin içindeki teröristlerin kimliği de netleşiyor. O teröristlerden biri PKK/YPG'li Şervan Kobani kod adlı terörist Abdo Mustafa Abdi'ydi.
Kazanın ardından terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması SDG'den de açıklama geldi. Açıklamada, terörist Abdi'nin helikopterin pilotluğunu da yaptığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı kazanın ardından kendilerinin SDG'ye pilotluk eğitimi vermediğini söylemişti.
Ülke bayrağı ve kuyruk tescili olmayan, ancak seri numarası belli olan helikopteri üreten Fransa, helikopterin mülkiyeti konusunda bilgi paylaşmadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruları "yorumumuz yok" diyerek geçiştirdi.
KOALİSYON BİLGİ VERMEDİ
Helikopterin düştüğü Kuzey Irak ile Suriye'nin kuzeyinde hava sahasını kontrol eden ABD öncülüğündeki sözde DEAŞ'la mücadele koalisyonu, olayın üstünü örttü. Resmi ortağı olan Türkiye ile bilgi paylaşmaya yanaşmayan koalisyon, helikopterin kime ait olduğu, nereden kalktığı, hangi rotayı izlediği, kalkış iznini kimin verdiği, daha önce kaç uçuş gerçekleştirdiği, pilotların kim olduğu ve uçuş lisansını kimden aldığı konusundaki sorulara cevap vermiyor.
HELİKOPTER KAZASININ ŞİFRELERİ
Bir kaza tüm suçları ortalığa döktü. ABD, Fransa ve Talabani yönetiminin PKK'yla ilişkilerini ortaya çıktı. PKK'lıları taşıyan helikopterin uçtuğu bölgede hava kontrolünü DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonu sağlıyor.
Ancak koalisyonun üyesi olan Türkiye ile hiçbir bilgi paylaşılmadığı anlaşılmış oldu. Yanıt bekleyen pek çok soru var. ABD korumasında PKK/YPG için Suriye-Irak arasında hava köprüsü mü kuruldu? Kim izin verdi bu helikoptere? Kim uçurdu? Kimleri taşıyordu? Nereye gidiyordu bu teröristler?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı.
BATI 3 MAYMUNU OYNUYOR
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sorduğun soruların hepsinin cevabı belli burada Irak ve Suriye arasında bir köprü kurulmak istendiği terörün bu iki ülke arasında ortak bir şekilde yürütüldüğü teröre desteğin bu saydığın ülkelerin hepsi tarafından bizzat desteklendiği çok net. Biz bunu daha önce de delilledik ispatladık. Fakat maalesef 3 maymunu oynayan Batı tarafından bizim bu delillerimiz görmezden gelindi.
UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK
Hiç uzağa gitmeyelim sınırda tüneller inşa edilmişti. Tüneller inşa edilirken Alman mühendislerin, Fransız çimento şirketlerinin, ABD finansörlerinin birlikte ortak hareket ettiğini hatta İngiltere'nin de bu süreçlere dahil olduğunu daha önceden biz delilledik ispatladık. Ama karşılık gelmedi Batı'dan 3 maymunu oynadılar. Bildiği yolda da ilerlemeye devam ettiler.
Biz aylardır neyi haykırıyoruz? ABD'nin DEAŞ diye tırnak içinde söylüyorum kurduğu düzmece örgütle mücadele ediyorum yalanıyla PKK'yı sınır aşılınca Suriye tarafına SGD olarak legalleştirmek istediği ve böyle sinsi bir plan kurduğu bunların hepsinin aslında aynı örgüt olduğu hep söylediğimiz buydu. İşte bu yapılan açıklama iki ülke arasında kurulan hava köprüsü ve DEAŞ'la mücadele ediyorum yalanıyla yapılan faaliyetlerin hepsi aslında teröre destek faaliyeti.
ABD'NİN TERÖRE VERDİĞİ DESTEK
Türkiye her ne kadar bu işin tiyatro olduğunu bilse de uluslararası kamuoyunda alınan ortak karara uydu. Burada yapılan her türlü faaliyet ülkeler arasında koordineli ve birbirine bilgi vererek yapılmalı. Eğer orada bir hava harekatı varsa ortak ülkelerin hepsi bu yapılan faaliyeti bilmeli. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bir kaza sonucu bu faaliyeti öğrenmiş olduk. Hala da ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. 1 helikopterdi 2'ye çıktı. Bir kaza sonucu düştüğü ifade ediliyor içinde büyük bir patlama var. Patlayıcıdan mı kaynaklandı? Yoksa aldığı bir saldırı sonucu mu bu helikopter düştü bilinmiyor? Bilinen şu ABD'nin teröre verdiği destek.
İŞİN ZİRVE YAPTIĞI NOKTAYA GELDİK
ABD artık iyice çığırından çıktı teröristlere silah tesisat değil aynı zamanda eğitim anlamında da zırhlı araç kullanma, tank palet vs. gibi araçları kullanma hatta havadan inme yani komanda eğitimi verdiği ve hava araçlarını kullanma eğitimini verebilme yönünde planları olduğunu istihbar edilmişti bu konuda bir takım deliller elde ettik. Bunu da hem ABD ile hem dünya kamuoyu ile hem de bölgede bulunan ülkelerle paylaştık. Diğerlerine verilen tepki verildi ve görmezden gelindi.
Şimdi bir teröristin helikopter kullandığını bana göre işin artık zirve yaptığı noktaya geldik.
İKİNCİ PİLOT KİM?
Helikopterler genelde çift pilotlu kullanılır. Tek pilot helikopterde pek ihtimal vermiyorum. İkinci pilot kim o merak konusu. Ben o merakı giderecek bir burada kendi öngörümü dillendireyim. Blackwater denilen çok kirli bir yapı var Irak'ı kana bunayan binlerce insanın elinde kanı olan bir aşağılık örgüt. O örgütün işte böylesi durumlarda devletler suçlanmasın diye sahada kimliksiz kullandığı bir takım eski tırnak içinde söylüyorum asker diye adlandırırlar ama bunlar katil sürüsü paralı katil yine bahsetmiş olduğum yapının içerisindeki bir takım pilotların beraber bu teröristle faaliyette bulunduğunu belirtmekte fayda var. Benim tahminim o ki Blackwater'dan bir pilot yanında da bu terörist pilot hem eğitimini tamamlıyor hem de o terörist faaliyetlerde bulunuyorlar birlikte böylesi bir uçuş esnasında bu kazanın gerçekleştiği yönünde.
"MİT KEKLİK GİBİ AVLADIĞI İÇİN..."
Nereye gidiliyor? Amaç neydi? Bunlar bilinmeyen konular ama benim tahminim MİT'imiz her türlü intikali istihbar edip keklik gibi avladığı için bu bahsetmiş olduğumuz sözde lider dediğimiz kadroları bana göre ABD yeni bir can güvenliği can tedbiri olarak havadan intikali kendine yol biçti. Bu şekilde bir planlama sonucu bu uçuş gerçekleşiyordu ama amaca ulaşamadan hepsi ait olduğu yere gittiler.
Bu ilk faaliyet miydi? Asla. Son faaliyet mi olacak? Asla. Burada ABD ve diğer devletler maalesef bildiği yolda ilerlemeye devam edecek. O halde hep bize masayı öneren bir takım güçler var devletler bazında, işte en yakın örneği Suriye'de yaşadık. Esad rejimi ile masa başında görüşün anlaşın gibi bir takım telkinler vardı bunları da o devletlerin görüyor olması lazım.
HAREKAT OLUR MU?
Karşı taraftaki bu akıl ve mantık nedeniyle bizim bu işi masa üstünde konuşarak anlaşarak çözme şansımız yok. O halde ne kalıyor geriye? Harekat. Türkiye zaten Irak'ta şu an o harekatları yapıyor. Suriye'de de bana göre onun çok ciddi bir planlaması içinde. Bizim bu harekatları yapmaktan başka şansımız yok. Karşıdaki o kirli yapı haddini çizgisini aşarak bu faaliyeti yürütmeye devam edecek.
BİR TİYATRO SÖZ KONUSU
Burada bir tiyatro söz konusu bu tiyatro Türkiye'nin kanmasını milletin de bu tiyatroyu seyretmesini bekliyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz karşıda kimin kiminle iş tuttuğunun çok iyi farkındayız.
EN BÜYÜK KORKULARI TÜRKİYE'NİN HAREKATI
Şu anda ABD'nin Fransa'nın diğer devletlerin en büyük korkusu bizim Suriye'de yapacağımız harekat. En büyük korkuları bu harekatın yapılacak olması. Çünkü dayanma güçleri yok. Sahada size mukavemet gösterme şansları hiç yok. ABD'yi birileri abartıyor Fransa'yı abartıyor askeri gücünü farklı yerlere getirmek istiyor ama şunu özellikle belirtmekte fayda var ABD'nin da Fransa'nın da gücü orada bulunan çapulcuların gücüyle orantılı. O çapulcuda ne kadar güç varsa ABD'de o kadar güç var.
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