İşte Duhok'taki helikopter kazasının ŞİFRELERİ! İkinci PİLOT kim? Tüm suçları ortalığa döktü... A Haber'de çarpıcı sözler

Irak'ın Duhok kentinde düşen helikopterde PKK'lı teröristlerin olduğu açıklanmıştı. Bağlantının ortaya çıkması ardından terör örgütü SDG açıklama yaptı. Pilotlardan birinin terör elebaşı Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi olduğu ve kendiyle birlikte 9 teröristin öldüğü duyuruldu. ABD korumasında PKK/YPG için Suriye-Irak arasında hava köprüsü mü? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı.

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