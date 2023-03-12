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Başkan Erdoğan bugün Hatay'a gidiyor! İşte programı

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Başkan Erdoğan bugün Hatay’a gidiyor! İşte programı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı neresi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesinde incelemelerde bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer Hatay'dan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Başkan Erdoğan bugün Hatay'a gelecek. 4 ayrı ilçede incelemeler yapacak. Başkan Erdoğan 3'üncü kez deprem bölgesine geliyor.

Tekrar deprem bölgelerinde inceleme yapmak üzere bugün Hatay'a gelecek.

İLK DURAĞI KIRIKHAN

Öğleden sonra programı başlıyor. İlk durağı Kırıkhan olacak. Kırıkhan'da depremzedelerle bir araya gelecek.

Ardından da Antakya'ya geçecek. İncelemelerde bulunup depremzedelerle bir araya gelecek.

3'üncü durağı ise Defne olacak. Tedavi gören hastaları ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Samandağ olacak. Saatler 18'i gösterdiğinde depremzedelerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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