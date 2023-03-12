Başkan Erdoğan afet bölgesinde: Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Cumhur İttifakı üyesi MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan, ilk olarak ziyaret etti Hatay Kırıkhan'daki çadır kentte önemli açıklamalarda bulundu. "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Devletimiz tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren sahada." ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında "Sabah yalan akşam yalan. İşi gücü yalan." dedi.

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