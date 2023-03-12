12 Mart 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli afet bölgesinde! Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Cumhur İttifakı üyesi MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'a eşlik ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çok kısa süre içerisinde Kırıkhan ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.