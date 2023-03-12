Hatay’daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Bir öğünde 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mutfak ile 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında incelemelerde bulunan Akar, depremzedelere yapılan yemek dağıtımını takip etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Mehmetçiğe desteğinden dolayı teşekkür eden depremzedeler, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Mehmetçik Okulunu ziyaret eden Akar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, buradaki çocuklarla ilgilenerek, onlara oyuncak hediye etti.