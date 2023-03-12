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Hatay'daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asrın felaketinin etkilediği illerden birisi olan Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Akar'ın ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak "Allah'ın inayeti ve sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 10:03
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Hatay’daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaret ettiği Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak, telefonda görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Allah'ın inayeti ve sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak." dedi.

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Hatay’daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan ise "Er veya geç bunların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

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Hatay’daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin vurduğu Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

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Hatay’daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na giden Akar, burada Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı tarafından kurulan seyyar çamaşırhane, banyo ve tuvalet ile fırın ve mutfağın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

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Hatay’daki dini kanaat önderi Nasreddin Eskiocak’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Bir öğünde 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mutfak ile 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında incelemelerde bulunan Akar, depremzedelere yapılan yemek dağıtımını takip etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Mehmetçiğe desteğinden dolayı teşekkür eden depremzedeler, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Mehmetçik Okulunu ziyaret eden Akar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, buradaki çocuklarla ilgilenerek, onlara oyuncak hediye etti.