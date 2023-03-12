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Başkan Erdoğan bugün Hatay'a gidiyor

A Haber
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Giriş: 12.03.2023 09:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor. Erdoğan'ın bugünkü durağı neresi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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