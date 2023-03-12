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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

A Haber
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Giriş: 12.03.2023 14:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor. Erdoğan'ın ilk durağı Hatay'ın Kırıkhan ilçesi. A Haber muhabiri Tayfun Er ayrıntıları aktardı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, değerlendirmelerde bulundu.
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