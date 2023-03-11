Savcı Sayan’dan A Haber canlı yayınında şok sözler: Bunlar Hatay’ı Esad’a teslim etmek istiyor

Savcı Sayan'ın öne çıkan sözleri:

"7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var burada. Bunlar 'Kandil'e bir operasyon yapılsın mı' diye bir durum olsa nasıl karar verecekler? Çok abartmaya gerek yok aslında. Bunlar yazı tura atacak. Dik gelirse Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek yazı da biri turada biri karar verecek. HDP'nin mutabakat metni var 11 maddelik. Burada operasyon yapılmamasını şartını koşuyor.