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Savcı Sayan’dan A Haber canlı yayınında şok sözler: Bunlar Hatay'ı Esad'a teslim etmek istiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Savcı Sayan’dan A Haber canlı yayınında şok sözler: Bunlar Hatay’ı Esad’a teslim etmek istiyor

Siyaset gündeminin öne çıkan başlıkları A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında konuşuldu. Programa konuk olan Ağrı Belediye Başkanı gündeme damga vuracak ifadeler kullandı. Sayan, “Bunlar Hatay'ı Esad'a teslim etmek istiyor” dedi.

6'lı koalisyonun 2 Mart gecesi başlayan ve aday açıklanana kadar yani 6 Mart'a kadar süren süreçte Türkiye'ye yaşattıkları gündemdeki sıcak yerini koruyor. Meral Akşener, kumar masası dediği yere geri döndü ve kendisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı aldı. Masanın 5'li olarak kurulmadan dakikalar önce otel odalarında yapılan pazarlık Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı Saadet Partisi önünde açıklandı, Kılıçdaroğlu mücahit ilan edildi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Meral Akşener'in asık yüzü gölge düşürdü. Meral Akşener günler sonra katıldığı canlı yayında spot ışıklarını bahane etti deprem yüzünden gülmedim dedi ama 15 saniye sonra kahkahalar attı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceği açıklandı. Meral Akşener, görüşebilir ama masaya taleplerini getiremez dedi. Meral Akşener ile kahvaltı yapmak isteyen Selahattin Demirtaş bir mektup kaleme aldı. Oylar üzerinden Meral Akşener'e adeta ders verip tehdit etti. HDP'nin bakanlık ve sınır ötesi operasyon pazarlıklarına ise yeşil ışık Saadet ve diğer partilerden geldi.

Türkiye'de yaşanan sıcak gündemi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Savcı Sayan, "Hatay'da son dönemde oynanan oyunları size anlatsam var ya küçük dilinizi yutarsınız. Bunlar Hatay'ı Esad'a teslim etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'ın öne çıkan sözleri:

"7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var burada. Bunlar 'Kandil'e bir operasyon yapılsın mı' diye bir durum olsa nasıl karar verecekler? Çok abartmaya gerek yok aslında. Bunlar yazı tura atacak. Dik gelirse Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek yazı da biri turada biri karar verecek. HDP'nin mutabakat metni var 11 maddelik. Burada operasyon yapılmamasını şartını koşuyor.

Bakın ben bu süreçte ülkemi çok sevdiğim için konuşmak istemiyorum ama provoke etmek istemiyorum. Bunlar şimdiden başladılar oyunlarına. Hatay'da son dönemde oynanan oyunları size anlatsam var ya küçük dilinizi yutarsınız. Bunlar Hatay'ı Esad'a teslim etmek istiyorlar. Oradaki bazı güçler sahnede ve devrede.

Bizim acımız büyük olduğu için halkımız, hükümetimiz bizler konuda üstüne üstüne konuşmalar yapmak istemiyoruz. Bunlar şimdiden başladı kemirmeye. Şimdiden başlamışlar vatanın bir tarafını delmeye, kevgire çevirmeye. Bunu zamanla vatandaşlarımıza anlatacağız. Bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl önemli bir yerde görev yaptığını zamanla anlayacaklar."

Bunlar Hatay’ı Esad’a teslim etmek istiyor "BUNLAR HATAY'I ESAD'A TESLİM ETMEK İSTİYOR"
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