Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti ve MHP milletvekilleri A Haber'de değerlendirdi: Bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz
Son dakika haberi... Türkiye seçime doğru gidiyor. Yeniden Refah Partisi, DSP ve ANAP Cumhur İttifakı yolunda mı? Muhalefetin önerdiği sistem ülkeye kaos mu, istikrar mı getirir? CHP-HDP yakınlaşması, ziyaret planları ne anlama geliyor? AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve MHP milletvekili Arzu Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 6'lı koalisyon büyük krizlerin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etti.
Peki o süreçte neler yaşandı? Muhalefetin önerdiği sistem ülkeye kaos mu, istikrar mı getirir? Yeniden Refah Partisi, DSP ve ANAP Cumhur İttifakı yolunda mı? AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve MHP milletvekili Arzu Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Her seçim çok önemlidir ama dünyanın ve ülkemizin geçtiği konjonktür yaşadığımız büyük deprem felaketi 14 Mayıs seçimlerini daha bir önemli kılıyor.
Baktığımızda bir tarafta 6'lı 7'li masa, terör örgütleri, darbeciler, uluslararası şer odakları ve siyaset mühendisleri.
Öbür tarafta da ben milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımıyorum diyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı var.
"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN OYUNA TALİBİZ"
Biz görüşmeler yapıyoruz doğal olarak. Bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz hiç şüphesiz. Dün HÜDA-PAR cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler devam ediyor.
Seçim sürecine kadar görüşmeler devam edecektir. Biz herkesin bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz ama hiç şüphesiz belli ilkelerimiz var. İlk günden beri adayımız belli ilkelerimiz belli. Bu ilkelerin çerçevesinde görüşmelerimizi yapıyoruz.
MHP milletvekili Arzu Erdem: Türk milletinin teminatı çocuklarımızın torunlarımızın geleceğinin muhafazası olacak olan Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinden sonra tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başında olmasıyla birlikte yüksek bir oy oranıyla TBMM'de temsil edeceğine inancım tam. MHP olarak da bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
"KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL"
İstikrar istiyorsak Cumhur İttifakı'nın başarılı olması gerekiyor. Zillet ittifakı'nın içerisindeki kaosu gördüğümde kimin eli kimin cebinde belli değil imajını gördüğümde hele hele son İP'in başındaki kişinin ben küstüm masadan kalkıyorum deyip bir hışımla gitmesi masayı kumar-noter masası olarak tabir etmesi 1,5 gün sonra artık muhtemelen Pensilvanya'nın baskılarına dayanamayıp boynunu büküp geri dönmesi hakikatten masanın ne kadar basiretsiz olduğunu gösteriyor.
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