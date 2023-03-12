Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti ve MHP milletvekilleri A Haber’de değerlendirdi: Bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz

Peki o süreçte neler yaşandı? Muhalefetin önerdiği sistem ülkeye kaos mu, istikrar mı getirir? Yeniden Refah Partisi, DSP ve ANAP Cumhur İttifakı yolunda mı? AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve MHP milletvekili Arzu Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Her seçim çok önemlidir ama dünyanın ve ülkemizin geçtiği konjonktür yaşadığımız büyük deprem felaketi 14 Mayıs seçimlerini daha bir önemli kılıyor.

Baktığımızda bir tarafta 6'lı 7'li masa, terör örgütleri, darbeciler, uluslararası şer odakları ve siyaset mühendisleri.

Öbür tarafta da ben milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımıyorum diyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı var.