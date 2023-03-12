Defne’ye 54 yataklı konteyner hastane

Başkan Erdoğan 20 günde yapılan konteyner hastanesini açacak. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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