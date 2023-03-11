AK Parti il Başkanları Toplantısı | Cumhur İttifakı genişliyor mu? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Yeni arkadaşlarımızla destan yazacağız
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK Parti il Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok" dedi. Cumhur İttifakı genişliyor mu? sorusuna yanıt veren bir açıklamada bulunan Başkan Erdoğan "Aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla destan yazacağız" dedi. Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan "Müzikli, klasik seçim kampanyası olmayacak" dedi. Son olarak 6'lı koasliyona da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan "Ülke olarak bunların Bizansvari taht kavgaları aylarca günlerce seyrettik." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan AK Parti il Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
14 Mayıs seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Amacımız ülkemizi demokrasi ve kalkınma yolunca elde ettiği kazanımları Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı olarak yeni bir dönemin kapılarını açmaktır.
14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz aramıza yeni katılan ve katılacaklarla aCumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.
DEPREM YARALARINI SARARAK, YIKILAN ŞEHİRLERİ YENİDEN İHYA EDEREK BAŞLAYACAĞIZ
Son deprem afetinin yol açtığı ağır ayıplar, kritik gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır. Derme çatma ittifakın yapısı ve motivasyonuna bakarak anlayabiliriz. Eski Türkiye'de olduğu gibi kavga, ayak oyunu üzerine kurulu koalisyon yapısı vardır. 8-10 mu meçhul hale gelen koalisyonun yayınladığı bildiri bile ülkemizin nereye sürüklendiğini gösterir. Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Küresel ve bölgesel krizlerin Türk ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine dair niyet bunların gündeminde yer almıyor. Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği gelişmeyi kalkınmayı tek bir adım bunların gündeminde yer almadığı gibi yapılanları yıkmayı söylüyorlar. Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirecek beyan bunların gündeminde yer almıyor. Sınırlarımızı tehdit edecek kadar azan terör örgütlerinin başını ezme kararlılığı bunların gündeminde yer almıyor.
Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras, makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı hesabı var. Milli birlik ve beraberliği bozma niyeti var. Ağır maliyetleri olan eski Türkiye'yi geri getirme çabası var. Öyle bir kavga ki içinde tehditten rüşvete hakaretten şantaja aba altından değil alenen sopa göstermekten sürüden ayrılanları linç ettirmeye kadar her türlü rezillik var. 32 kısım tekmili birden ne Sinema, ne televizyon dizilerinde bulursunuz. Ülke olarak bunların Bizansvari taht kavgaları aylarca günlerce seyrettik.
Türkiye Türk demokrasisi milletimiz böyle bir hazin tabloyu asla hak etmiyor. Milletimize karşı sorumluluğumuzun temeli olarak bu içi karmaşık, şekli bozuk koalisyonun insafına terk edemeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrındaki kayıpları geride bırakarak hızlandığımız dönemde böyle bir faciaya izin veremeyiz.
Kadınlarımızla ve gençlerimizle paylaştığımız umutların birlikte geliştirdiğimiz vizyonun bir avuç muhteris yüzünden elimizden kayıp gitmesine göz yumamayız. Türkiye'nin ışığını söndürmek, nefesini kesmek, dizlerinin bağını çözmek için ellerini ovuşturarak bekleyenlere zafer çığlıkları attıramayız.
Bunun için her seçimde çalıştığımızdan daha çok çalışacağız. Bunun için her seçimde ulaştığımızdan daha çok insana ulaşacağız. Daha fazla gönül kazanacağız. Aksi takdirde ülkenin ve milletin yaşayacağı büyük facianın vebali altında kalırız.
Dün imzalayarak Resmi Gazete'de yayımladığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından YSK seçim takvimini oluşturmaya başladı. Seçim kampanyamızı 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yönelik hassasiyetle yöneteceğiz. Kırkı çıkmadan genel merkezler önünde aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız. Müzikli mitingi ve klasik kampanya yöntemlerini kullanmayacağız. İnsanlarımızla yüz yüze hasbihal edecek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Türkiye için hemen şimdi diyerek 20 yıllık eser ve hizmet altyapımızın üzerine bina edeceğimiz program ve projelerimizi anlatacağız.
Daha adil dünya için hemen şimdi diyerek umudunu bize bağlamış tüm mazlumların gür sesi olmayı sürdüreceğiz. Sosyal devlet için hemen şimdi diyerek kadın, genç, çocuk, yaşlı, engellilerimize hep yanlarında olduğumuzu gösterecek yeni adımlar atacağız. Hemen şimdi diyerek çalışanlarımıza, esnaflara, işletmecilerimize daha çok destek vereceğiz. Bu ülkenin her bir insanının hemen şimdi diyerek hak ettiği güçlü, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye yolunda birlikte yürümeye çağıracağız.
Milletimizle bizim aramızda rahmetli Neşet Ertaş'ın ifadesiyle kalpten kalbe giden gizli bir yol var, yeter ki biz bu yoldan sapmayalım. Yardımcımız Allah yoldaşımız milletimizdir.
Seçim takvimi bize kısa süreye pek çok çalışmayı sığdırmamızı gösteriyor. Aday adaylarından teamül yoklamalarına kadar her konuda genel merkezimizle yakın işbirliği içinde hızlı çalışma yürütmenizi istiyorum.
Her an sahada olmalıyız. Seçim çalışması evde, sokakta, hayatın içinde yapılır. Seçim sandıkta kazanılır. Sandıklara sıkı sahip çıkılacak, hileye meydan vermeyecek, güçlü bir organizasyon kuracağız. Genel merkezimizden mahalle temsilcilerine kadar uzanan hazırlığımız zaten var. Seçim gününe kadar hazırlığı tahkim edecek varsa eksikleri hızla gidereceğiz. Bu tür istişareleri devam ettirerek beraberce 14 Mayıs'a hazırlanacağız. 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak.
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