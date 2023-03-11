AK Parti il Başkanları Toplantısı | Cumhur İttifakı genişliyor mu? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Yeni arkadaşlarımızla destan yazacağız

Başkan Erdoğan AK Parti il Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Amacımız ülkemizi demokrasi ve kalkınma yolunca elde ettiği kazanımları Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı olarak yeni bir dönemin kapılarını açmaktır.

14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz aramıza yeni katılan ve katılacaklarla aCumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.

DEPREM YARALARINI SARARAK, YIKILAN ŞEHİRLERİ YENİDEN İHYA EDEREK BAŞLAYACAĞIZ

Son deprem afetinin yol açtığı ağır ayıplar, kritik gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır. Derme çatma ittifakın yapısı ve motivasyonuna bakarak anlayabiliriz. Eski Türkiye'de olduğu gibi kavga, ayak oyunu üzerine kurulu koalisyon yapısı vardır. 8-10 mu meçhul hale gelen koalisyonun yayınladığı bildiri bile ülkemizin nereye sürüklendiğini gösterir. Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Küresel ve bölgesel krizlerin Türk ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine dair niyet bunların gündeminde yer almıyor. Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği gelişmeyi kalkınmayı tek bir adım bunların gündeminde yer almadığı gibi yapılanları yıkmayı söylüyorlar. Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirecek beyan bunların gündeminde yer almıyor. Sınırlarımızı tehdit edecek kadar azan terör örgütlerinin başını ezme kararlılığı bunların gündeminde yer almıyor.