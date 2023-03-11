Türkiye’deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

Başkan Erdoğan imza töreninde önemli açıklamalarda da bulundu. İmza töreninde, "Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekilini seçmek için sandık başına gidecektir. Kararı imzaladım yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerine taşındı.