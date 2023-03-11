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Türkiye'deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende seçim kararını imzalamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılacağı resmileşti. Dünyanın da yakından takip ettiği Türkiye'deki seçimlerle ilgili Batı medyası, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını manteşlere taşıdı.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:24Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:24