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Haberler Galeri Türkiye'deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

Türkiye'deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende seçim kararını imzalamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılacağı resmileşti. Dünyanın da yakından takip ettiği Türkiye'deki seçimlerle ilgili Batı medyası, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını manteşlere taşıdı.

Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 12:24
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Türkiye’deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, dün itibarıyla resmiyet kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda 14 Mayıs'a işaret etmesinin ardından dün gerçekleşen törende resmi kararı imzaladı.

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Türkiye’deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı.

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Türkiye’deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

Başkan Erdoğan imza töreninde önemli açıklamalarda da bulundu. İmza töreninde, "Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekilini seçmek için sandık başına gidecektir. Kararı imzaladım yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerine taşındı.

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Türkiye’deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

ERDOĞAN'IN SEÇİM İMZASI MANŞETŞERE TAŞINDI

Başkan Erdoğan'ın seçim kararını, Batılı ülkeler yakından takip etti. Yunan Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın seçimlere resmiyet kazandıran imzayı atmasını manşetten duyururken 6'lı koalisyonun anlaşmazlıklarla dolu bir süreç içinden zor çıktığına değindi.

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Türkiye’deki seçim dünyanın da gündeminde! Başkan Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşıdılar: Kaybedecek zamanımız yok

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Yunan Protothema gazetesi, dün gerçekleşen imza törenini manşete Başkan Erdoğan'ın sözleriyle taşıdı. Haberinde Erdoğan'ın, "Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor" sözlerine de yer veren gazete Erdoğan'ın "Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerine vurgu yaptı.