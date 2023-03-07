Koalisyon... Kriz... Gizli pazarlık... Meral Akşener nasıl ikna edildi? Çarpıcı değerlendirme: FETÖ tarafından üflenen...

6'lı koalisyonu terk eden Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı yardımcıları" olması koşuluyla geri döndü ve "kazanamaz" diyerek itiraz ettiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı oldu.

Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı.

İşte o madde: "12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır."