Koalisyon... Kriz... Gizli pazarlık... Meral Akşener nasıl ikna edildi? Çarpıcı değerlendirme: FETÖ tarafından üflenen...
Gizli pazarlık, kriz, tehdit, şantaj... Altılı masa 3 günde koalisyonu gösterdi. Meral Akşener nasıl ikna edildi? Akşener’in istediği oldu mu? Ne oldu da dayatma ve kirli pazarlıkları unutup masaya döndü? Meral Akşener’in yüz ifadesi ne diyor? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülü işler mi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye 3 günde 20 yıl önceki koalisyon krizlerini yeniden yaşadı. 6'lı koalisyon Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bıraktığı ve artık unutulan koalisyonların nasıl krizlere gebe ve gizli pazarlıklara bağlı olduğunu yeniden hatırlattı.
6'lı koalisyonu terk eden Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı yardımcıları" olması koşuluyla geri döndü ve "kazanamaz" diyerek itiraz ettiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı oldu.
Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı.
İşte o madde: "12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır."
KOALİSYON KRİZ VE GİZLİ PAZARLIK
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülü işler mi? Meral Akşener nasıl ikna edildi? Akşener'in istediği oldu mu? Ne oldu da dayatma ve kirli pazarlıkları unutup masaya döndü? Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİR TİYATRO MU?"
Gazeteci Ekrem Kızıltaş: İnanamayacağımız şeylerle karşı karşıya kaldık gibime geliyor. Bu bir oyun muydu, bir tiyatro muydu? Birilerinin gözlerini bağlamak için yapılmış bir şey miydi? Aslında günlerdir ben de galiba böyle bir şey vardır diye düşünmek zorunda kalıyorum çünkü Meral Akşener, zehir zemberek açıklamalardan, kişisel hırslar, şahsi ajandılar, köşeye sıkıştırılmak, ölümle sıtma arasında bırakılmak, bize kumpas kuruldu demeler aslında objektif olarak demokratik söyleme ters düşen bir şekilde 6'lı masadan 5'i bize 1 ismi dayatmaya çalıştılar.
BUBİ TUZAKLARI BIRAKTI
Milletin arzusu olarak öne çıkardığımız iki belediye başkanlarını kabul etmediler gibi tuhaf izahalar işittik. Masa devrildi devriliyor derken iki gün geçtikten sonra bir takım görüşmelerin olduğu bu görüşmelerde mesajlar verildiğini açıkça 5'li masaya yönelik ama daha çok da Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ciddi suçlamaları yapan ismin geri adımlar attığını, adaylıkları konusunda ki söylemesi o masaya bir bomba bırakmaktı bubi tuzakları bırakmaktı.
"GÜNEŞ MOTELİ HATIRLAYACAKTIK"
Dün eski günleri aslında zannediyorum bir otele gittiler motele gitmiş olsalardı tam da 1977 yani Güneş Moteli hatırlayacaktık. Bir otelde iki genel başkan ve iki belediye başkanı da orada kısa bir görüşme yaptıktan sonra bir müddet sonra 5'li masanın buluşacağı Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gidilip 6'lı masa orada tekrar bir araya geldi.
Masa bu sefer 12 maddelik bir bildiri yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı ilan edildi ama Akşener'in masayı devirmeye kalktığı iki başkanla alakalı gelişme de ola ola cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda uygun gördüğü yetkilerle bu iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceklerine dair bir ifade yer aldı.
Bu konuşmalar olup biterken hep Kılıçdaroğlu'nun vaktiyle adalet yürüyüşü vardı bu adalet yürüyüşü FETÖ'ye verilen bir takım bilgilerin MİT TIR'ları ile alakalı bilgileri verdiği rivayet edilen kişi hapse girince konuşmasın diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünü düşünmüştüm hep. Burada da Akşener baştan beri ümit verdiği Yavaş ve İmamoğlu'ndan bir tür özür diler gibi bak ben sizin için masayı tekmeledim ortalığı karıştırdım adaylığı kıvıramadım ama en azından yardımcılık deme şekli mi diye epeydir düşünüyorum.
"FETÖ TARAFINDAN ÜFLENEN…"
Ortak akılla karar alacak 6'lı masa benim dışında 5 kişi ile birini dayatmaya çalıştı benim dayatmaya çalıştığım 1-2 isimden birini bile tercih etmediler dedi ve masayı terk etti. Ardından da herhalde baktı ki durum ne kendisi için ne 6'lı masa için durum hoş değil.
Fonlanmış medya da ağırlıklı olarak kendilerine yüklenince bu arada bulunan ara formül ki iki belediye başkanının yardımcı olması formülü sanki FETÖ tarafından üflenen bulunan bir formüldü de bu formülü söyledi.
Mağlubiyet gözüküyor bu bakışlarda.
O metnin arka sayfası var Kılıçdaroğlu'nun ismi orada var. Ana madde orası galiba.
"6'LI MASAYI OLUŞTURAN GÜÇLER..."
Büyük ihtimalle 6'lı masayı oluşturan güçler Meral Hanım'ın oraya dağıtma darbesine karşı formül arayıp buldular ve iki icracı başkan yardımcılığı formülünü ona önerdiler. O da gitti sonra 5+2 oldu. Ortak akıl dedikleri şeyin hikaye olduğunu böylelikle bir kez daha anlamış olduk.
Bu bir kumpas mıydı? Başkaları mı tezgahladı? Meral Hanım'ın siyasi hırsları mı ağır bastı bilmiyoruz ama yaşanan yaşandı. Orada ciddi bir yara açtı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ FORMÜLÜ İŞLER Mİ?
Akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen: Anayasayı okumadan herhalde siyasi parti liderleri bu tür kararlar veriyor. Anayasada son derece cumhurbaşkanı yardımcısının nasıl atanacağı yetkileri her şeyi net bir şekilde ifade edilmiş. Yardımcısını cumhurbaşkanı atar. Görevden alır. Yetkileri de cumhurbaşkanı belirler.
Anayasa hukuku açısından da söylediklerinin hiçbiri geçerli değil. Olur da seçilirse bence çok büyük bir ihtimal bu tablonun içinde bu dağınıklığın içinde, istediği cumhurbaşkanı yardımcısını atar istediği görevi verir istediği zaman da görevden alır.
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