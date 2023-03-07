6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dünya basınında: Her seçimi kaybetmesiyle bilinir
6'lı koalisyon yaşanan krizlerin ardından dün ortak adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Dünyanın da yakından takip ettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri yurt dışı basınında geniş yer buldu.
Altılı Masa'nın 3 Mart Cuma günü dağılıp 6 Mart Pazartesi günü tekrar bir araya gelmesiyle, muhalefet partileri cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve muhalefet cephesinde yaşanan kriz dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor.
BLOOMBERG
'Sessiz politikacı, Türk seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için adım atıyor' başlığını kullanan yayın organı, ana muhalefet CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı. Bloomberg, ayrıca muhalefetin eğer seçimi kazanırsa Ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sözü verdiğini de haberin spotunda aktardı.
WASHINGTON POST
Amerikan gazetesi, 'Türk muhalefeti, Mayıs ayındaki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak adayı seçti' başlığıyla sunduğu haberde adayın günler süren ve kamuoyuna da yansıyan iç çekişmelerin ardından duyurulduğunu vurguladı. Mayıs ayındaki çok önemli seçimlerde kıdemli politikacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzleşeceğini belirten Washington Post, duyurunun muhalefet bloğunun günler süren çekişmesinin ardından yapıldığını dile getirdi.
DEUTSCHE WELLE
'Muhalefet Erdoğan'a kafa tutmak için adayını seçti' diyen Alman yayın organı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mayıs ayındaki seçimlerde yarışacağını aktardı. Ancak, DW'ye göre Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi etrafında tartışmalar var.
SOUTH CHINA MORNING POST
'Türkiye'de muhalefet Erdoğan'la karşılaşmak için Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşti' başlığıyla okurlarının karşısına çıkan Çin gazetesi, "Ortak bir aday için son dakika anlaşması, aylardır süren hiddetli tartışmayı sona erdiriyor" yorumunu yaptı. South China Morning Post, muhalefet bloğundaki anlaşmaya göre Kılıçdaroğlu kazanması halinde İstanbul ve Ankara'nın popüler belediye başkanlarını yardımcısı olarak atayacak.
AL JAZEERA
'Türk muhalefeti Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ilan etti' diyen Al Jazeera, muhalefet ittifakında beş partinin CHP liderinin adaylığını kabul ettiğini, İYİ Parti'nin buna itiraz etmesiyle bloğun parçalandığını, 72 saatlik gerginliğin arabuluculuk çabalarıyla giderildiğini aktardı. Ankara'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Sinem Köseoğlu, Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığını ancak 2017'deki Adalet Yürüyüşü'nün ardından popülerliğini artırdığını bildiriyor.
'Türk muhalefetinin başkan adayı Kılıçdaroğlu kimdir?' başlığıyla bir porte yayımlayan televizyon, muhalefet bloğundaki kirizin aşılmasıyla Millet İttifakı'nın adayının duyurulduğunu kaydetti.
Krizin Altılı Masa'nın geçen haftaki aday toplantısında başladığını, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kameralar karşısına geçip müttefiklerini yerden yere vurduğunu kaydeden Al Jazeera, Akşener'in İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına adaylık çağrısı yaptığını hatırlattı.
Anlaşmazlığın Pazartesi günü İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti genel merkezine yaptığı ziyaretle çözüldüğünü dile getiren televizyon, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcılığına önerdiğini de ekledi.
Kılıçdaroğlu'nun 2002'de parlamentoya girdiğini belirten Al Jazeera, 2010'da CHP'nin başına geçmesinden bu yana partinin Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybettiğinin altını çizdi. Televizyon, 2019'daki yerel seçimlerde ise CHP ve müttefiklerinin başarı kazandığını, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin en büyük altı şehrinden beşinde belediye başkanlıklarının alındığını yazdı.
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