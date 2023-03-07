6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dünya basınında: Her seçimi kaybetmesiyle bilinir

Anlaşmazlığın Pazartesi günü İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti genel merkezine yaptığı ziyaretle çözüldüğünü dile getiren televizyon, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcılığına önerdiğini de ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun 2002'de parlamentoya girdiğini belirten Al Jazeera, 2010'da CHP'nin başına geçmesinden bu yana partinin Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybettiğinin altını çizdi. Televizyon, 2019'daki yerel seçimlerde ise CHP ve müttefiklerinin başarı kazandığını, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin en büyük altı şehrinden beşinde belediye başkanlıklarının alındığını yazdı.