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FETÖ'nün Kemal Kılıçdaroğlu mutluluğu: "Yolunuz açık olsun"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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FETÖ’nün Kemal Kılıçdaroğlu mutluluğu: Yolunuz açık olsun

6'lı koalisyon adaylık tiyatrosunu dün nihayete erdirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etti. Bu gelişme FETÖ'cüleri ise bir hayli mutlu etti. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, CHP liderinin konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.

Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı bugün ilan edildi. Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, bugün 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.

Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası FETÖ'cüler de büyük bir mutluluk yaşadı.

"BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ"

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda CHP liderinin konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Şükür, sözlerinin devamında "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." dedi.

AKIL HOCALARI FETÖ'CÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesi ardından 6'lı koalisyon dağılmıştı. yaşanan son gelişmeler sonrasında İYİ Parti'den iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklifi gündeme getirildi.

Bu önerinin FETÖ'cü Savaş Genç tarafından sosyal medya yayınında dillendirdiği ortaya çıktı.

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