"Seçim ayarlı" 5. Kol faaliyeti mi? "Erdoğan karşıtı" seçim analizi neden yayınlanmaya başladı? Batı ne için İslam'ı hedef alıyor?

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması çok menfur bir olaydı. Böyle bir hadisenin yapılması ayrı bir dert bunu polis koruması altında ikinci büyük rezalettir. İsveç bunu özgürlük adı altında yapıyor ama eski İsveç Başbakanı Olaf Palme'nin nasıl öldüğünü tüm dünya iyi biliyor. Özgürlük adı altında yaptıkları işler kendi başbakanlarının hayatlarına mal oldu. İsveç tarih boyunca Avrupa'nın önemli askeri devletlerinden bir tanesi oldu. Her zaman güçlü bir ülke olmuştur. Çünkü çelik üretimleri var önemli bir madde. Bugün arabalarında da bu söz konusudur.