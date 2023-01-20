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CHP yandaşı Nevşin Mengü Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e arka çıktı: Çok güzel bir makale

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Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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CHP yandaşı Nevşin Mengü Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e arka çıktı: Çok güzel bir makale

Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi, her zaman olduğu gibi Batı'nın medya görünümlü tetikçileri devreye girdi. İngiltere merkezli The Economist, Türk bayrağı üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini resmederek, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlığını attı. Skandal gelişmeye CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ise arka çıktı. Makaleyi yazanın Türkiye'yi iyi tanıdığını öne süren Mengü, "Çok iyi bir muhabir, Türkiye’yi çok iyi tanıyor. Çok da güzel bir makale yazmış." diye konuştu.

Türkiye'deki seçim gündemi üzerinden algı ve manipülatif dolu haberlere imza atan Batı medyasının son temsilcisi Londra merkezli The Economist dergisi oldu.

Dergi, Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından skandal bir habere imza attı.

SKANDAL MANŞET: "TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞÜN EŞİĞİNDE OLABİLİR"

Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın silüetinin yer aldığı skandal bir görsele yer verilen haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Türk demokrasisi hedef alındı.

Sosyal medyadan paylaşılan haberde, "Kusurlu bir demokrasi, tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye, giderek istikrarsızlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde" şeklinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: "TÜRKİYE'NİN KADERİNİ İNGİLİZ DERGİSİ Mİ TAYİN EDİYOR"

Başkan Erdoğan, bugün cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, The Economist'in skandalına ilişkin, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" tepkisini göstermişti.

CHP YANDAŞI NEVŞİN MENGÜ, SKANDAL KAPAĞA ARKA ÇIKTI: "ÇOK DA GÜZEL BİR MAKALE"

Skandal manşete CHP yandaşı Nevşin Mengü ise destek verdi.

Makaleyi yazanı çok iyi tanıdığını söyleyen Mengü, "Erdoğan, The Economist'in kapağı nedeniyle mağdur olur mu? Ya aslında bir makale yazılmış, sık sık da yazılıyor. Türkiye'yi iyi bilen bir gazeteci, eşi de Türk. İşkembeden sallayan birisi değildir. Uzun uzun çok da güzel bir makale yazmış" ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü The Economist’e arka çıktı NEVŞİN MENGÜ THE ECONOMİST'E ARKA ÇIKTI

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The Economist’in skandal haberine Türkiye’den tepki
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