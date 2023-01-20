CHP yandaşı Nevşin Mengü Başkan Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e arka çıktı: Çok güzel bir makale

Makaleyi yazanı çok iyi tanıdığını söyleyen Mengü, "Erdoğan, The Economist'in kapağı nedeniyle mağdur olur mu? Ya aslında bir makale yazılmış, sık sık da yazılıyor. Türkiye'yi iyi bilen bir gazeteci, eşi de Türk. İşkembeden sallayan birisi değildir. Uzun uzun çok da güzel bir makale yazmış" ifadelerini kullandı.

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