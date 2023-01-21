İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: İşte skandalın arkasındaki isim! İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın suç dosyası kabarık
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni alan Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın ırkçılık ve nefret konusunda suç dosyası kabarık çıktı. İslam düşmanının ırkçı eylemlerine göz yuman İsveç hükümeti, Paludan'ın daha önce yaptığı başvurulara da onay vermişti. Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor. 2021'de Ramazan ayı boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatilinde İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde eylemlerini sürdürmüştü.
İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin provokasyon sonrası, İsveç'ten skandal bir hamle daha geldi.
İsveç polisi, Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması için izin verdi. Eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
TERÖR DESTEKÇİLERİ DE SOKAĞA İNİYOR
Türkiye'den peş peşe tepkiler gelirken, Paludan'ın çirkin provokasyonu dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. France 24 konuya ilişkin haberinde "İsveç, NATO üyeliğinin onayını zorlaştırabilecek gösterilere hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
Associated Press (AP) ise Stockholm'deki eylemin arkasında olduğunu açıklayan terör örgütü PKK/YPG'nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'nin bugün başkentte gösteri yapmayı planladığını yazdı.
PALUDAN'IN SUÇ DOSYASI KABARIK
İngiliz Dailymail gazetesi ise "Müslüman bir ülkeyi incitmek için Kur'an-ı Kerim yakılmasının Türkiye'de sert tepkilere yol açması bekleniyor." ifadesini kullandı ve aşırı sağcı lider Rasmus Paludan'ın nefret ve ırkçılık suçlarındaki kabarık dosyasını inceledi.
TÜM MÜSLÜMANLARIN DANİMARKA'DAN SINIRDIŞI EDİLMESİNİ İSTEDİ
Dailymail'de yer alan habere göre, 41 yaşındaki Rasmus Paludan Kuzey Avrupa'da, son bir kaç yıldır 'İslam karşıtı siyasetin' merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda İsveç vatandaşlığına da sahip olan Paludan, daha önce hem Danimarka'da hem de İsveç'te çirkin protestolara imza attı ve bu gösteriler her iki ülkede de şiddet dalgalarına neden oldu.
Danimarka'da 2017 yılında kurduğu aşırı sağcı siyasi parti Stram Kurs ile dikkatleri üzerine çeken Paludan, tüm Müslümanların Danimarka'dan sınır dışı edilmesi çağrısı ile de tanınıyor.
İsveç'in güneyindeki Malmö'de, İslam karşıtı gösteriler sonrası başlayan isyandan bir görüntü
IRKÇILIK VE İSLAM KARŞITI VİDEO YAYINLAMAKTAN HAPİS CEZASI ALDI
Paludan'a 2019 yılında 'ırkçılık' suçundan hapis cezası verildi ancak hapis cezası ertelendi.
2020 yılında partisinin sosyal medya kanallarından İslam karşıtı videolar yayınlamaktan suçlu bulunan Irkçı lider yeniden hapis cezasına çarptırıldı.
O dönem ırkçılık, iftira ve tehlikeli araç kullanma dahil olmak üzere 14 farklı suçlamayla karşı karşıya kalan Paludan yine akıllanmadı ve Eylül 2022'deki seçimler öncesinde düzenlediği mitinglerde yine Müslümanları hedef aldı ve Kuran-ı Kerim yakmaya çalıştı.
Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralanmıştı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe vermişti.
AKILALMAZ SÖZLER: EN GÜZELİ YER YÜZÜNDE TEK BİR MÜSLÜMAN KALMAMASI
Tek düşmanlarının 'İslam ve Müslümanlar' olduğunu her fırsatta dile getiren Paludan,Aralık 2018'de yayınlanan bir videosunda "En güzeli yeryüzünde tek bir Müslümanın kalmamış olması. O zaman nihai hedefimize ulaşmış olurduk." ifadelerini kullanmıştı.
NAZİ BAĞLANTISI İDDİASI
Stram Kurs partisi İsveç ve DANİMARKA'da 'Hard Line' olarak da biliniyor. Danimarka gazetesi 'Weekendavisen'in genel yayın yönetmeni Martin Krasnik, 2019 yılında kaleme aldığı bir makalede Stram Kurs'un lideri Rasmus Paludan'ın Nazi bağlantıları olduğunu öne sürmüştü. Ancak Irkçı lider bu iddiaları yalanlamıştı.
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