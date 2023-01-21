İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı: İşte skandalın arkasındaki isim! İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın suç dosyası kabarık

PALUDAN'IN SUÇ DOSYASI KABARIK

İngiliz Dailymail gazetesi ise "Müslüman bir ülkeyi incitmek için Kur'an-ı Kerim yakılmasının Türkiye'de sert tepkilere yol açması bekleniyor." ifadesini kullandı ve aşırı sağcı lider Rasmus Paludan'ın nefret ve ırkçılık suçlarındaki kabarık dosyasını inceledi.

TÜM MÜSLÜMANLARIN DANİMARKA'DAN SINIRDIŞI EDİLMESİNİ İSTEDİ

Dailymail'de yer alan habere göre, 41 yaşındaki Rasmus Paludan Kuzey Avrupa'da, son bir kaç yıldır 'İslam karşıtı siyasetin' merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda İsveç vatandaşlığına da sahip olan Paludan, daha önce hem Danimarka'da hem de İsveç'te çirkin protestolara imza attı ve bu gösteriler her iki ülkede de şiddet dalgalarına neden oldu.

Danimarka'da 2017 yılında kurduğu aşırı sağcı siyasi parti Stram Kurs ile dikkatleri üzerine çeken Paludan, tüm Müslümanların Danimarka'dan sınır dışı edilmesi çağrısı ile de tanınıyor.

İsveç'in güneyindeki Malmö'de, İslam karşıtı gösteriler sonrası başlayan isyandan bir görüntü

IRKÇILIK VE İSLAM KARŞITI VİDEO YAYINLAMAKTAN HAPİS CEZASI ALDI



Paludan'a 2019 yılında 'ırkçılık' suçundan hapis cezası verildi ancak hapis cezası ertelendi.

2020 yılında partisinin sosyal medya kanallarından İslam karşıtı videolar yayınlamaktan suçlu bulunan Irkçı lider yeniden hapis cezasına çarptırıldı.

O dönem ırkçılık, iftira ve tehlikeli araç kullanma dahil olmak üzere 14 farklı suçlamayla karşı karşıya kalan Paludan yine akıllanmadı ve Eylül 2022'deki seçimler öncesinde düzenlediği mitinglerde yine Müslümanları hedef aldı ve Kuran-ı Kerim yakmaya çalıştı.

Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralanmıştı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe vermişti.