İsveç’in Kur’an’ı Kerim yakılmasına izin vermesi tepki çekti! İsveç polisi ırkçı siyasetçi Paludan’a müdahale etmedi | Türkiye’den sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te Kuran yakma eylemine izin verilmesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı seviyenin de bir başka göstergesidir" açıklaması yaptı.