İsveç’in Kur’an’ı Kerim yakılmasına izin vermesi tepki çekti! İsveç polisi ırkçı siyasetçi Paludan'a müdahale etmedi | Türkiye'den sert tepki
İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verme kararına sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Öte yandan Uluslararası Demokratlar Birliği Stockholm’de büyükelçilik önünde verilen kararı protesto etti. Stockholhem'deki büyükelçilik binası önünden A Haber canlı yayınına bağlanan Uluslararası Demokratlar Birliği Bölge Başkanı Özer Eken, "Şu anda büyükelçilik binası önündeyiz. Tüm arkadaşlar burada toplandık. Paludan buradan 200 metre ileride Kur’an-ı Kerim’i yakarak provokasyonda bulundu." dedi. Öte yandan Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm büyükelçiliğine 200 metre mesafede infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan’ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü. Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklaması yaptı.
İsveç'te yeni bir provokasyona daha imza atıldı. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an- Kerim yakmaya kalkışacak. Bu çirkin skandalın üzerine bir de İsveç yönetimi, terör örgütü PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de yürüyüş yapmasına izin verdi.
Türkiye'den skandallara tepkiler gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir." açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye ziyaretinin iptal edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur." ifadelerini yazdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te Kuran yakma eylemine izin verilmesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" diye konuştu.
Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı seviyenin de bir başka göstergesidir" açıklaması yaptı.
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç'teki nefret eylemleri hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi bir akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak provokasyonu lanetlediğini bildirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsveç bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ediyor. Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir 'eylem'e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir." sözlerini kullandı.
A Haber canlı yayınına katılan katılan Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş da önemli açıklamalarda bulundu. Kuş, "Nefret suçu ve ırkçılıktır. Ama bakıldığı zaman Avrupa'da çifte standart uygulandığını görüyoruz." dedi.
Köksal Kuş'un öne çıkan sözleri:
"Geçen hafta bizim Nevşehir Milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz burada Köln'de bir dernekte açıklama yaptı. Terör eylemlerini bitirecekleri ifade etti. Dünyanın her yerinde Türkiye'ye karşı yapılan terör eylemlerini bitireceğiz dediğin için Almanya'da 1 haftadır bu açıklama konuşuluyor. Teröre karşı yapılan bu açıklama nefret suçu olarak adlandırılıyor.
Ama diğer taraftan Avrupa'da 25 milyon Müslüman yaşıyor. Dünya 1,7 milyar insanın inandığı dine karşı böyle bir işe kalkışılıyor. Bu Avrupa'nın çifte standartı Avrupa'da yaşayan Müslümanları endişelendiriyor. Bize karşı böyle bir çifte standart uygulanıyor. Burada bizim tarafımızdan yapılan herhangi bir açıklamaya bile nefret suçu olarak bakılıyor.
Ancak buna karşı bir dinin kutsallarına karşı bu derece hakarette bulunan birisine karşı herhangi bir adım atılmıyor. Bu sessizlikle bu insan destekleniyor ve bir açıklama yapılıyor. Türkiye'de bir seçim söz konusu bu seçimlere giderken Avrupa'da buna benzer eylemlerin artacağından endişelendiriyor. PKK/PYD ve FETÖ'nün buradaki eylemlerini artıracaklarından endişe duyuyoruz."
Öte yandan Stockholm'de yaşayan Türkler, Türkiye Büyükelçiliği önünde ellerinde Türk bayrakları ile yaşananları protesto etti. Aslında tüm İslam coğrafyasından daha güçlü bir ses yükselmesi bekleniyordu. Sadece İslam coğrafyası değil tüm ülkelerin ve kurumların böyle bir olaya tepki göstermesi bekleniyordu.
İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bölge Başkanı Özer Eken:
"Bütün ulusal ve yerel basında bu olay konuşuluyor. Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olasılığı üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendine yapılan hakaretten sonra Paludan ön plana çıkmak istiyor. Popülist olmak adı altında bizim büyük elçiliğimi önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmak için izin istedi. Biz bunun olduğunu 2-3 önce öğrendik.
Biz gerekli müracaatları yaptık ve büyükelçiliğe yakın bir noktada miting hazırlığı yapıyoruz. Bizim saat 2'de bir mitingimiz olacak, Paludan Kur'an- Kerim'i yakmaya kalkacak. Bunu da büyükelçiliğimizin 300 metre dışında yapacak. Bizim aslında programımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaret ile ilgili bir mitingdi.
Ancak Paludan'ın Kur'an- Kerim'i yakmak için izin istemesiyle biz hemen programımızı değiştirip elçiliğin önünde miting hazırlığına başladık. Paludan'ın yaptığı eylemlerle karşılık olarak biz yasal çerçeve içerisinde gereken cevabı verdik ve tüm kışkırtmalara rağmen halkı sakinleştirdiğimiz için bize polis tarafından ödül verildi.
Şu anda büyükelçilik binası önündeyiz. Tüm arkadaşlar burada toplandık. Paludan buradan 200 metre ileride Kur'an-ı Kerim'i yakarak provokasyonda bulundu. Ortalığı karıştırmak istiyor. Biz de vatandaşlarımızla beraber burada tepkimizi gösteriyoruz.
Biz elimizde bayraklarla ve marşlarımızla demokratik şekilde tepkimizi ortaya koyuyoruz. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve onun yalnız olmadığını buradan da gösteriyoruz.
Kutsal kitabımızın yakılarak provokasyona yol açılmasını kınıyoruz. Burada hem yerel basın hem ulusla basın bizi takip ediyor.
Demokrasi adı altında bu tarz eylemler yapılıyor. Paludan 80'in üzerinde Kur'an yakma eylemine kalkıştı. Sadece bir belediyede buna izin verilmedi. Kendisi avukat olduğu için ve bu eyleme izin verilmediği için bunu kullanmaya kalkıyor. İsveç yönetimi ve Adalet Bakanlığı bununla ilgili herhangi bir şey yapamıyor. Bunun engellenmesi için yeni bir anayasa hazırlanması gerekiyor. Biz de bununla ilgili dava açacağız.
POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti. Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı. Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.
TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ: AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUZ
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.
Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.
İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.
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