Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar | The Economist’in skandal kapağına sert tepki

SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Başak Erdoğan seçimle ilgili, "Hukuk farklı bir şey. Bunun yanında guguk farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır ve ne diyor Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'nunda ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün nedir seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

THE ECONOMİST DERGİSİNİN SKANDAL KAPAĞI

The Economist'in kapağıyla ilgili soruya ise Başkan, "Türk medya mensubu olarak The Economist'in yorumuna evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" yanıtını verdi.