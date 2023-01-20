Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar | The Economist'in skandal kapağına sert tepki
Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Kuralıkla ile mücadele hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Anlık adımlarla olmaz, belediyeler önlem almalı." dedi. Seçm takvimine ilişkin de Erdoğan, "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır." mesajını verdi. The Economist'in skandal kapağına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namaz sonrası açıklamalarda bulundu.
KURAKLIKLA MÜCADELE
Kuraklıkla ilgili soru üzerine Başkan Erdoğan, "Büyükşehirlerde yine aynı şekilde büyükşehir belediyeleri barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Bunlar anlık adımlar değil. Tedbirlerini çok daha önceden almak gerekiyor. Devlet su işleri olarak ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlüğündedir. Onların da buralarda barajlar yapmaları gerekir. Ben İstanbul'da büyükşehir belediye başkanıyken kuraklığın, susuzluğun olduğu dönemde barajlar yaptık ve 110, 120 kilometre mesafeden barajlarımıza ta Sazlıdere'ye kadar su getirmek suretiyle o barajlarımızı güçlendirdik. Şimdi aynı şeyin yapılması gerekiyor ama gördüğümüz kadarıyla tespit ettiğimiz kadarıyla oranlar ciddi manada düşmüş vaziyette. Ülke genelinde Devlet Su İşleri'nin tasarrufunda olan yerlerde ise biz bu barajları yapmaya devam ediyoruz. En son yaptığımız baraj da Yusufeli Barajı. Niye yaptık bunu? Yusufeli Barajı şu anda inşallah kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Doluluk oranı ciddi manada artmış vaziyette. Orda gerek Borçka, gerek Deriner Barajı bütün bu barajlar bizim için bu sıkıntılı anları gidermeye yönelik yatırımlarımızdır, adımlarımızdır. Bu işin tek tedbiri barajlardır. Bunun dışında ciddi bir tedbir söz konusu değil" dedi.
SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
Başak Erdoğan seçimle ilgili, "Hukuk farklı bir şey. Bunun yanında guguk farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır ve ne diyor Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'nunda ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün nedir seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.
THE ECONOMİST DERGİSİNİN SKANDAL KAPAĞI
The Economist'in kapağıyla ilgili soruya ise Başkan, "Türk medya mensubu olarak The Economist'in yorumuna evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" yanıtını verdi.
MİÇOTAKİS'İN "ÇÖZÜM MESAJI"
Başkan Erdoğan, "Miçotakis, bu tür şeyleri söyleyebilir ama Miçotakis'in bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek Adalarla ilgili yaklaşım tarzının şu anda Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu adaların silahlandırılması diye bir şey yoktur. Bunlar ne yapıyor şu anda bu adaları silahlandırıyor. Bunlarla ilgili de tabi gereken adamları biz vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda gerekli olan yerlerde, gerekli olanı söylüyoruz. Bunlar da artık başlarının çaresine bakacaklar" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!
- HAC 2023 ÖN KAYITLARI Ne Zaman Bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt nereden, nasıl yapılır? HAC ÖN KAYIT 2023 EKRANI
- MEB TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI | Okullara en az ilkokul mezunu 1320 personel alınacak! Şatları neler? İşte iller ve kontenjanlar...
- Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!
- Recep Ayı Ne ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLAR ayın kaçında başlıyor? Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil Tarihleri!
- SGK VERGİ AFFI 2023! Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Borç yapılandırma işlemleri...
- Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!
- Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı? 20 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu
- EHLİYET AFFI 2023: Son durum ne? Ne zaman, hangi tarihte çıkacak? TBMM ehliyet affı yasalaşacak mı? Kimleri kapsayacak?
- Emekli olursam ne kadar maaş alırım? 4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? SGK 4A, 4B, 4C EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!
- AÖL KAYIT YENİLEME 2023: Ne zaman? 2. dönem kayıtları nerede, nasıl yapılır? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
- 2023 Taşeron işçiye kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? 20 OCAK TAŞERONA KADRO SON DURUM!