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Batı'nın tetikçileri devrede! The Economist'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal manşetine tepkiler çığ gibi! Türkiye'den yanıt gecikmedi: Cehalet dolu sahte gazetecilik

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Batı’nın tetikçileri devrede! The Economist’in Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal manşetine tepkiler çığ gibi! Türkiye’den yanıt gecikmedi: Cehalet dolu sahte gazetecilik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesi sonrası, Batı'nın medya görünümlü tetikçileri devreye girdi. İngiltere merkezli The Economist, Türk bayrağı üzerine Başkan Erdoğan'ın silüetini resmederek, "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlığını attı. Açıkça Türk demokrasisini hedef alan skandal başlığa Türkiye'den yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarda, "Bu, girdiği her seçimi kazanan, demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanamayan ve süregelen nefretinden kaynaklanmaktadır" tepkisini gösterdi. Economist'teki sözde gazeteci ve editörlere de tepki gösteren Altun, "Sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüler. Küstah propagandayla kendilerinin Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar.." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada The Economist'in skandal vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

Türkiye'deki seçim gündemi üzerinden algı ve manipülatif dolu haberlere imza atan Batı medyasının son temsilcisi Londra merkezli The Economist dergisi oldu.

Dergi, Başkan Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından skandal bir habere imza attı.

SKANDAL MANŞET: "TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞÜN EŞİĞİNDE OLABİLİR"

Türk bayrağı üzerinde Başkan Erdoğan'ın silüetinin yer aldığı skandal bir görsele yer verilen haberinin başlığında "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Türk demokrasisi hedef alındı.

Sosyal medyadan paylaşılan haberde, "Kusurlu bir demokrasi, tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye, giderek istikrarsızlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde felaketin eşiğinde" şeklinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verildi.

Türkiye'ye karşı yıllardır devam eden ekonomik saldırılara, küresel pandemi krizine rağmen ihracatında artan rakamları görmezden gelen gazete, Başkan Erdoğan'ın uluslaralarası alanda sergilediği tarihi başarıları küçümseyerek skandal ifadelerle Türk demokrasisini hedef aldı.

Haberde, "Dolayısıyla dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını öne sürdüğü Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Hele ki, giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanının yönetimindeki ülke, felaketin eşiğinde olduğundan beri. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." ifadeleri kullanıldı.

ALÇAK PROVOKASYONA TÜRKİYE'DEN YANIT: "UCUZ PROPAGANDA, DEZENFORMASYONA DAYALI UCUZ GAZETECİLİK"

Açıkça Türk demokrasisini hedef alan skandal başlığa Türkiye'den yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarda, "Bu, girdiği her seçimi kazanan, demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanamayan ve süregelen nefretinden kaynaklanmaktadır" tepkisini gösterdi.

Economist'teki sözde gazeteci ve editörlere de tepki gösteren Altun, "Sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Küstah propagandayla kendilerinin Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A KARŞI YILLARDIR SÜREGELEN NEFRETTEN KAYNAKLANIYOR"

Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Yeniden başlıyoruz! The Economist, Türkiye'nin entelektüel olarak tembel, donuk ve kasıtlı olarak cahil tasvirini geri dönüştürüyor. Klişe sözler, yanlış bilgilendirme ve apaçık propagandayla Türk demokrasisinin sonunu ilan etmek zorunda hissediyorlar sanki.

Çirkin manşetler ve kışkırtıcı görseller, sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir, bu yüzden dahiyane pazarlama teknikleri için onları tebrik ediyoruz! Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sansasyonel bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız.

Türk halkı demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca göstermiştir. Siyasi sistemimiz, halkımızın demokrasimizi kurtarmak için kanını akıttığı 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok sıkıntı yaşadı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında verdikleri cevap asırlarca ders olacak. Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki, halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmediler.

Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanan, demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanamayan ve süregelen nefretinden kaynaklanmaktadır. Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi neden ciddiye alsınlar?!

Ülkemiz, zorluklarımızı nasıl çözeceğimize dair hararetli tartışmaların olduğu bir başka seçim dönemine doğru gidiyor. Gerçek bir demokratik siyaset yaşanıyor ve muhalefet stratejilerini aylardır belirlemeye çalışıyor.

Türk demokrasisinin canlılığı ve halkımızın siyasi sistemini sahiplenmesi çok güçlü. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece şüphelenmeyen okuyucuları üzücü durumları hakkında uyarmak istiyorum!"

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI OYUN"

Sosyal medyada The Economist'in skandal vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

Tepkilerin büyük bölümünde, Türkiye'deki demokrasiyi hedef alan Economist'in İngiltere'deki siyasi krizlere sessiz kalmasına vurgu yapıldı.

Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen konu başlığı altında vatandaşların gösterdiği tepkilerden bazıları ise şöyle:

"İngiltere merkezli The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkeyi diktatörlüğe sürüklemekle suçluyor. Bence bu enerjisini İngiltere'de Brexit sonrası bitmeyen ekonomik ve siyasi krizlere ve Kraliyet ailesinin skandallarına harcasın. Onları görünce halimize şükrediyoruz."

"Her seçim öncesi olduğu gibi The Economist harekete geçti. Hep aynı oyun… 2017 —> 2023"

"Bank of England'ı, derin İngiltere'yi ve Avrupa para akışını yöneten Rothschild ailesinin dergisi 'the economist' Türkiye seçimlerinden neden rahatsız oldu? Acaba Türkiye'ye artık istedikleri gibi yön veremedikleri ve Türkiye ellerinden çıkmaya başladığı için olabilir mi?"

"2013'ten 2017'ye. Ve şimdi 2023'te. The Economist gerçekten insanların kirli oyununuzu anlamadığını mı düşünüyorsunuz? Siz kimsiniz ki başkalarına demokrasi hakkında ders veriyorsunuz? Siz demokrasi vaizi değilsiniz. Siz sadece küreselcilerin Türk karşıtı maşasısınız.."

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