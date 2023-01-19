Batı’nın tetikçileri devrede! The Economist’in Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal manşetine tepkiler çığ gibi! Türkiye’den yanıt gecikmedi: Cehalet dolu sahte gazetecilik

"ERDOĞAN'A KARŞI YILLARDIR SÜREGELEN NEFRETTEN KAYNAKLANIYOR"

Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Yeniden başlıyoruz! The Economist, Türkiye'nin entelektüel olarak tembel, donuk ve kasıtlı olarak cahil tasvirini geri dönüştürüyor. Klişe sözler, yanlış bilgilendirme ve apaçık propagandayla Türk demokrasisinin sonunu ilan etmek zorunda hissediyorlar sanki.

Çirkin manşetler ve kışkırtıcı görseller, sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir, bu yüzden dahiyane pazarlama teknikleri için onları tebrik ediyoruz! Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sansasyonel bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız.

Türk halkı demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca göstermiştir. Siyasi sistemimiz, halkımızın demokrasimizi kurtarmak için kanını akıttığı 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok sıkıntı yaşadı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında verdikleri cevap asırlarca ders olacak. Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki, halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmediler.

Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanan, demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanamayan ve süregelen nefretinden kaynaklanmaktadır. Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi neden ciddiye alsınlar?!

Ülkemiz, zorluklarımızı nasıl çözeceğimize dair hararetli tartışmaların olduğu bir başka seçim dönemine doğru gidiyor. Gerçek bir demokratik siyaset yaşanıyor ve muhalefet stratejilerini aylardır belirlemeye çalışıyor.

Türk demokrasisinin canlılığı ve halkımızın siyasi sistemini sahiplenmesi çok güçlü. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece şüphelenmeyen okuyucuları üzücü durumları hakkında uyarmak istiyorum!"