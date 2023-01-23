"Seçim ayarlı" 5. Kol faaliyeti mi? "Erdoğan karşıtı" seçim analizi neden yayınlanmaya başladı? Batı neden İslam'ı hedef alıyor?

2023 seçimlerinin takvimi yaklaştıkça uluslararası medyada Türkiye'yi hedef alan yayınlar arttı. İngiliz The Economist dergisi, "Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir" gibi gerçeklerden uzak ve çirkin ifadelerle bir dosya hazırladı. Batı medyası Atatürk'ten Başkan Erdoğan'a hep diktatör algısı peşine düştü. Öte yandan ise İsveç’te İslam düşmanlığı devam ediyor. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan cumartesi günü Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Peki yaşananlar ne anlama geliyor? Gazetecilik mi, 5. Kol faaliyeti mi? "Analiz" görünümlü "propaganda metinleri" ile amaçlanan ne? Batı neden İslam'ı hedef alıyor? İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıya hükümet neden onay veriyor? Osmanlı 314 yıl önce İsveç'i Rusların elinden nasıl kurtardı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu değerlendirdi.

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