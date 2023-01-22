İsveçli bakandan İslam düşmanı Rasmus Paludan’a sert tepki: Dehşet verici

Sosyal medyadan açıklama yapan Paludan, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir; ancak bu İsveç hükümetinin ya da benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" dedi.

Ancak İsveç'te herkes böyle düşünmüyor. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.