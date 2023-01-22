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İsveçli bakandan İslam düşmanı Rasmus Paludan'a sert tepki: Dehşet verici

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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İsveçli bakandan İslam düşmanı Rasmus Paludan’a sert tepki: Dehşet verici

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'in NATO yolunun Türkiye'den geçmesine rağmen ülkede skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK yandaşlarının iğrenç gösterilerinin ardından dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden tepki topladı. 'İfade özgürlüğü' adı altında yaşanan bu olay sonrasında ise İsveç karıştı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise bu eylemi 'dehşet verici' olarak nitelendirdi.

NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu hafta ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın eylemi yalnızca Türkiye'den değil; uluslararası alanda da tepki topladı.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı, Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti.

Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu.

En dikkat çekici yorum ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den geldi. Billström, Paludan'ın eyleminin 'dehşet verici' olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Paludan, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir; ancak bu İsveç hükümetinin ya da benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" dedi.

Ancak İsveç'te herkes böyle düşünmüyor. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Gelen son bilgilere göre ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır" dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson, yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum" dedi.

Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.

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