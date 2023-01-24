Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan A Haber’e özel açıklamalar

90 GÜN MÜ 60 GÜN MÜ?

Bu konuda aslında kanunlar hiyerarşisiyle konuyu çözmeniz mümkün. Dünyanın hiçbir yerinde bizimki kadar seçim kanunu yok açıkçası. 5 tane seçim kanunu var.

Siyasi partiler yasasını ayrı tutuyorum onun dışında 5 ayrı seçim kanunu var. Bu 5 ayrı seçim kanununda nelerin yazdığını iyi bilmeniz gerekir. İkincisi bu seçim kanunlarının hangisine öncelikle uyulması gerektiğine de bir karar vermeniz gerekiyor. Bunu aslında hukuk sistemimiz karara bağlamış. Keşke 5 tane olmasaydı 1 tane seçim kanunumuz olsaydı ya da esasa ilişkin 1 tane usule ilişkin 1 tane toplam 2 tane olsaydı ama böyle değil. Biz bunu da değiştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle çalışmamızı da yaptık. Ama bu Meclis tablosunda bu biraz zor ama imkan bulduğumuzda açıkçası bu kadar seçim kanunlarıyla değil de tek bir seçim kanununa bu işi indirgemeyi en azından 2 seçim kanunundan daha fazla olmayacak şekilde esas ve usule ayırmak suretiyle bir sistem kurgulamayı öngörüyoruz ve istiyoruz.

Ama bugün için elimizde bu 5 seçim kanunu var. Öncelikli hangisine uyulacağı konusunu da aslında sistemimiz hukuk karara bağlamış. Mesela bir üst mevzuat varken bir alttaki baz alınmaz. Örneğin anayasa varken kanuna göre davranılmaz. Kanunla yönetmelik çelişiyorsa yönetmelik değil de kanun esas alınır.

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Bu da çok garip gerçekten anlaşılır gibi değil. Ben piyasada kim ne kadar ne söylemişse hepsini taradım açıkçası. Bir kere bu fikri ileri sürenler hep CHP'li ya da o zihniyete katkı sağlamak isteyen hukukçular. Halbuki sosyal demokrat sayacağımız AK Partili olmayan bir takım kesimler bile bunun doğru olmadığını söylüyor. Orada daha büyük bir oranda ittifak var. Mesela Ersan Şen gibi bir takım hukukçular. Yani AK Partili olmadığı ve AK Parti'ye yoğun ve şiddetli eleştiriler getirdiğini düşündüğümüz bir takım hukukçular bile o görüşe katılmıyor. Zaten katılmak imkansız.

Neden? Bunu ileri sürenler iki gerekçe ortaya koyuyor. Diyorlar ki cumhurbaşkanı anayasa değişikliğinde önceki kanuna değil de yeni kanuna tabii olduğunu yazması gerekirdi diyor. Bu yazılması onun için olamaz diyorlar. İki 101. Maddenin değişmiş olması gerekirdi halbuki değişmedi çünkü önceden de 5+5 vardı şimdi de 5+5 var değişmedi bu iki sebeple cumhurbaşkanının bu ikinci dönemi olur birinci dönemi olmaz diyorlar ikisinin de yeri yok.