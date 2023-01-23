Tarihi reformları görmezden geldiler! Özgürlük çağı | The Economist Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştı

TUTUKLULUK ORANI DÜŞTÜ



Adalette sayısız reformların hayata geçirildiği 20 yıllık süreçte hakim sayısı yüzde 151 artarak 15 bin 394 oldu. Savcı sayısı yüzde 129 arttı ve 7 bin 440'a yükseldi. Kadın hakim sayısı 7 bin 128 ile yüzde 313 arttı. Kadın savcıların sayısı bin 228'e tırmanarak yüzde 906'lık artış gösterdi.