14 Mayıs'ta seçim nasıl olacak? EYT'de kapsam ne olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç A Haber'de açıkladı
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etti. Peki süreç nasıl işleyecek? Öte yandan EYT düzenlemesinde sona geliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı. Tunç, EYT ile ilgili "Kısa süre içinde bu düzenlemeyi kanunlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili ise "Bu bir erken seçim değil." diyerek yol haritasını anlattı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde (EYT) sona geliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın teknik ekibi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı teknik çalışmaları hemen hemen tamamladılar.
Ve AK Parti Grubumuza gelerek Grup Başkanımız ve Grup Başkanvekillerinin olduğu bir ortamda bir sunum yaptılar. Teklifin teknik detaylarının ne olabileceği ne kadar kişinin yararlanabileceği şartların nasıl olduğu önceki yasa ve getirmek istediğimiz teklifte neler olabileceği yönünde bir takım açıklamalar yaptılar.
Sıra kanun teklifine dönüştürme aşamasına geldi. Tabii ki TBMM'de bu taslak üzerinde AK Parti Grubumuz ilgili bu konuda uzman olan milletvekillerimiz var onlarla bir istişare yaptıktan sonra Cumhur İttifakı olarak son değerlendirmemizi yapıp kanun teklifini TBMM'ye sunacağız.
NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bu çalışma önümüzdeki günlerde en kısa süre içerisinde tamamlandığında süratle TBMM'nin ilgili komisyonuna sevk edilecektir. Şu anda çalışmaların son aşamada olduğunu ifade edebiliriz. En kısa sürede diyebiliriz. Bir tarih vermek şu anda mümkün değil. Ama daha önceden Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi kısa süre içerisinde bunu TBMM'nin gündemine getirmek ve kanunlaştırmak istiyoruz.
KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Aralık'ta bu müjdeyi verdikten sonra 2 milyon 250 bin kişinin ilk etapta yararlanacağını ifade etmişti. Ve daha sonra tabii 2 milyon 250 bin kişi kanun teklifi yasalaştıktan yürürlüğe girdikten itibaren hemen emekli olabilecek kişi sayısı. Ama daha sonra süreç içerisinde 4 milyon 800 bin vatandaşımız bu kanundan yararlanacak.
Çünkü onlar da sigortalılık gün süresini ve prim gün süresini önümüzdeki süreç içerisinde 1 yıllık süre içerisinde tamamlamış olacaklar ve toplamda 4 milyon 800 bin vatandaşımız bu kanundan yararlanmış olacak.
BU BİR ERKEN SEÇİM DEĞİL
Seçim kararını Anayasa'ya göre TBMM alabiliyor. Cumhurbaşkanı alabiliyor. Hem meclise hem cumhurbaşkanına bu yetkiyi veriyor. TBMM'de karar alabilmek için 360 çoğunluk gerekiyor. 5'te 3… Dolayısıyla muhalefet 6 Nisan sonrası bir seçim kararına yanaşmayacağını açıkladı. Bir takım beyanlarda bulundular.
Halbuki bizim niyetimiz seçim tarihinin güncellenmesiydi. 18 Haziran'da takvim bakımından baktığımız zaman; tatillerin başlaması, sınav dönemi, hac dönemi birçok sebeple seçime katılımı azaltan sebepler var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın seçime katılımını yükseltmek amacıyla seçim tarihinin güncellenmesi ihtiyacı doğdu. Bu bir erken seçim değil. Bu gündeme geldiğinde muhalefet '6 Nisan sonrası biz yokuz' dedi. Yeni seçim kanunu uygulanmasını istemediler. Bu durumda da tek çare Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıyla bu sorunun çözüleceğini gündeme getirmiştik.
Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yetkisini kullanacağını ifade etti. 14 Mayıs'ı işaret etti.
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