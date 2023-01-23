14 Mayıs’ta seçim nasıl olacak? EYT’de kapsam ne olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç A Haber’de açıkladı

Sıra kanun teklifine dönüştürme aşamasına geldi. Tabii ki TBMM'de bu taslak üzerinde AK Parti Grubumuz ilgili bu konuda uzman olan milletvekillerimiz var onlarla bir istişare yaptıktan sonra Cumhur İttifakı olarak son değerlendirmemizi yapıp kanun teklifini TBMM'ye sunacağız.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu çalışma önümüzdeki günlerde en kısa süre içerisinde tamamlandığında süratle TBMM'nin ilgili komisyonuna sevk edilecektir. Şu anda çalışmaların son aşamada olduğunu ifade edebiliriz. En kısa sürede diyebiliriz. Bir tarih vermek şu anda mümkün değil. Ama daha önceden Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi kısa süre içerisinde bunu TBMM'nin gündemine getirmek ve kanunlaştırmak istiyoruz.