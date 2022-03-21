İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor
ÖZEL HABER A Haber
İstanbul'da düzenlenen UKOME toplantısında toplu ulaşım için zam yeniden gündeme geldi. Toplantıda yüzde 50'nin üzerinde zam teklifi sunuldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İstanbul'da ulaşıma yine zam geliyor.
UKOME toplantısında toplu ulaşım için zam yeniden gündeme geldi.
Toplantıda yüzde 50'nin üzerinde zam teklifi sunuldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Karataş, "Son olarak yapılan zamların tarihi Ocak ayıydı. İBB'de bir kez daha toplu ulaşım ücretlerine zam gündemi oluşturuldu. UKOME'ye bir zam teklifi daha geliyor. En az yüzde 50'nin üzerinde olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Henüz tam netleşmediğini de belirten Karaş, "Öğrencileri de ilgilendiren bir zam söz konusu. 25-30 yaş arasındaki öğrencilerin ayrı bir ücret üzeri olanlara da ayrı bir zam gelmesi söz konusu." dedi.
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