İstanbul'da ulaşıma yine zam geliyor.

Karataş, "Son olarak yapılan zamların tarihi Ocak ayıydı. İBB'de bir kez daha toplu ulaşım ücretlerine zam gündemi oluşturuldu. UKOME'ye bir zam teklifi daha geliyor. En az yüzde 50'nin üzerinde olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.