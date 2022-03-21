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İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor

İstanbul'da düzenlenen UKOME toplantısında toplu ulaşım için zam yeniden gündeme geldi. Toplantıda yüzde 50'nin üzerinde zam teklifi sunuldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul'da ulaşıma yine zam geliyor.

UKOME toplantısında toplu ulaşım için zam yeniden gündeme geldi.

İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor

Toplantıda yüzde 50'nin üzerinde zam teklifi sunuldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor

Karataş, "Son olarak yapılan zamların tarihi Ocak ayıydı. İBB'de bir kez daha toplu ulaşım ücretlerine zam gündemi oluşturuldu. UKOME'ye bir zam teklifi daha geliyor. En az yüzde 50'nin üzerinde olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor

Henüz tam netleşmediğini de belirten Karaş, "Öğrencileri de ilgilendiren bir zam söz konusu. 25-30 yaş arasındaki öğrencilerin ayrı bir ücret üzeri olanlara da ayrı bir zam gelmesi söz konusu." dedi.

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