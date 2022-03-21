Emeklilere zamlı ikramiye müjdesi | İkramiyeler için 4 farklı formül! Kimler ikramiye alabilir?
Nisan ayı emekliler için müjdeli bir döneme gelecek. 13 milyona aşkın kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan’da beklenirken zamlı ikramiyeler için 4 formül masada gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Faruk Erdem'in canlı yayında anlattı:
"Emekliler bilindiği gibi dini bayramlarda ikramiye alıyor. Bu rakam bin TL ile başlamıştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 10 artış yapılarak 1100 TL'ye çıkartıldı. Bu yılki enflasyon artışlarından sonra bir beklenti oluştu. Bu konu konuşulmaya başlandı.
Şu anda temmuz ayında asgari ücrete zam konusunda tartışmalar devam ediyor. Bunu daha sonra gündeme alacağız ancak emekliye ikramiye konusunda 4 formül var şu anda.
Burada rakamları 2021 yılı enflasyonu oranı kadar artırmak. Bunun yanında konuşulanlar var.
EMEKLİYE ZAMLI İKRAMİYE! DÖRT FORMÜL GÜNDEMDE
- YENİDEN DEĞERLEME ORANI
- ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI
- TOPLAMDA BİR ASGARİ ÜCRET
KAÇ LİRA YANSIYACAK?
MEVCUT %36.08 ZAMLI %36,2 ZAMLI %50.51 ZAMLI ASGARİ ÜCRET
EMEKLİ 1.100 TL 1.496,88 TL 1.498,20 TL 1.655,61 TL 2.126,70 TL
ÖLÜM AYLIĞI (% 75) 825 TL 1.122,66 TL 1.123,65 TL 1.241,70 TL 1.595 TL
ÖLÜM AYLIĞI (% 50) 550 TL 748,44 TL 749,10 TL 827,80 TL 1.063,35 TL
ÖLÜM AYLIĞI (% 25) 275 TL 374,22 TL 374,55 TL 413,90 TL 531,68 TL
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