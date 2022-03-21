Emeklilere zamlı ikramiye müjdesi | İkramiyeler için 4 farklı formül! Kimler ikramiye alabilir?

Faruk Erdem'in canlı yayında anlattı:

"Emekliler bilindiği gibi dini bayramlarda ikramiye alıyor. Bu rakam bin TL ile başlamıştı. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 10 artış yapılarak 1100 TL'ye çıkartıldı. Bu yılki enflasyon artışlarından sonra bir beklenti oluştu. Bu konu konuşulmaya başlandı.