KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de! Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine tepki
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, Ayşenur Arslan'ın sözlerine tepki göstererek, "TMT gibi bir direniş örgütünü farklı yansıtmak yanlıştır." dedi. Tatar, KKTC'de işlenen Halil Falyalı cinayeti ile ilgili "Faillerin bulunması için Türkiye ile iş birliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan Türk Mukavemet Teşkilatı tartışılıyor. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Rumların saldırılarına karşı Kıbrıs türkünü korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"FARKLI YANSITMAK YANLIŞTIR"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Biz üzüldük. TMT bizim için çok kutsaldır. Çok değerlidir. TMT gibi bir direniş örgütünü farklı yansıtmak yanlıştır.
Türk Mukavemet Teşkilatı şanlı tarihimizde değerlidir. Bu konularda daha dikkatli ve hassas olmak gerekiyor.
TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KUTSAL MÜCADELE
TMT'nin amacı Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürmesiydi. Çok de bedeller ödedik. Aynı zamanda Türk milletinin tarihidir. Bizim varlığımız ta 1571'e kadar devam etmektedir. Biz bu kutsal mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte vermiş bulunmaktayız. Dolayısıyla Türkiye'de Türk insanı da Kıbrıs'ın tarihini çok iyi bilmelidirler. Çünkü bu hepimizin davasıdır.
Bilmeden konuşmamalı, başkalarının ekmeğine bal sürülüyor.
Türkiye kamuoyundan bu konuşmaya gösterilen tepki ne kadar bu Kıbrıs meselesinin Türkiye'ye de mal olmuş bir milli mesele olduğunu bir kez daha gösterdi. Bundan mutluluk duydum.
Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı silah zoruyla bir Helen Adası yapabilmek amacıyla devreye koyduğu EOKA terör örgütü, 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı saldırıları başlatırken halkımız tamamen savunmasız bir şekilde katlediliyor, köylerimiz ateşe veriliyor, insanlarımız göç ediyordu. Halkımızı bu saldırılara karşı koruyabilmek amacıyla Mukavemet Birliği, Volkan ve 9 Eylül direniş örgütleri oluşturulurken bu direniş örgütlerinin tek çatı altında birleşmesiyle de 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) oluşturulmuştur. Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan TMT, bir saldırı örgütü değil, Rum katillerin saldırılarına ve katliamlarına karşı halkımızı savunan ve koruyan bir direniş örgütüdür.
KKTC'DE HALİL FALYALI CİNAYETİ
Bu konunun aydınlığa kavuşabilmesi için faili meçhullerin ortaya çıkması için her türlü devletin imkanlarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli münasebetlerin kurulmasıyla önümüzdeki günlerde inşallah bu açıklığa çıkar.
KKTC hukuk devletidir. Bütün bu olayların en iyi şekilde yönetilmesi en büyük arzum.
DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMALARI
Eastmed projesinin gerçekleşmeyeceğini söylemiştik.
Anlaşmalar Türk – Yunan dengesini korumak zorundadır.
Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olur. Kıbrıs Türk halkı mücadeleyi Türkiye ile birlikte veriyor.
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