KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de! Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine tepki

"FARKLI YANSITMAK YANLIŞTIR"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz üzüldük. TMT bizim için çok kutsaldır. Çok değerlidir. TMT gibi bir direniş örgütünü farklı yansıtmak yanlıştır.

Türk Mukavemet Teşkilatı şanlı tarihimizde değerlidir. Bu konularda daha dikkatli ve hassas olmak gerekiyor.