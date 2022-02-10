ANALİZ - Türk Mukavemet Teşkilatı nasıl kuruldu? Kimler kurdu? İşte tarihi

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımladı. Büyük tepki topladı. Peki Türk Mukavemet Teşkilatı nasıl ve neden kuruldu? Kıbrıs'ta mücadele 20 Temmuz 1974'ten önce başlamıştı. Doktor Fazıl Küçük, Burhan Nalbantoğlu ve Rauf Denktaş bu mücadelenin neferleriydi. Onlar "Türk Mukavvemet Teşkilatı"nı, çok daha önce kurmuş ve milli bir mücadele başlatmışlardı. Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN